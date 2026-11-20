ചക്കക്കൊമ്പന് ഇനി രക്ഷയില്ല? മയക്കുവെടിവെച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് അനുമതിtext_fields
തൊടുപുഴ: ചിന്നക്കനാലിലെയും ശാന്തൻപാറയിലെയും ജനവാസമേഖലകളിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ എന്ന കാട്ടാനയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കും. ആനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ക്യാപ്ചർ പ്ലാനിന് വനം വകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകി. ദൗത്യത്തിനായി വിക്രം, ഭരത് എന്നീ രണ്ട് കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായം തേടും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ആനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടി, ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച്, ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം അതേ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുറന്നുവിടാനാണ് തീരുമാനം.
24 മണിക്കൂറും ആനയുടെ സഞ്ചാരപഥം നിരീക്ഷിച്ച് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ തുടരാനുള്ള അവസരം നൽകാനും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വാഹനങ്ങൾക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്നതും നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾക്ക് ചക്കക്കൊമ്പൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഏകദേശം മുപ്പതിനടുത്ത് പ്രായമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ചക്കക്കൊമ്പന്റെ ശരീരപ്രകൃതിയും നടപ്പും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ദിശമാറാനും പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനും ഈ ഒറ്റയാന് കഴിയുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്വഭാവം പലപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ദുഷ്കരമാക്കുന്നു.
വനംവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചക്കക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നാലുപേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പന്നിയാർ പന്തടികളം സ്വദേശി വിജയനാണ് മരിച്ചത്. ഇത് പ്രദേശത്ത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.
ഇതോടെയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ മാതൃകയിൽ ചക്കക്കൊമ്പനെയും പിടികൂടി മറ്റൊരു വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കം ശക്തമായത്. ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കാട്ടാനകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനാണ് വനം വകുപ്പ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത്.