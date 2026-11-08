എസ്.എം.എ ബാധിതരായ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സമാഹാരണം പൂർത്തിയായെന്ന് വ്യാജ വാർത്ത, സഹായം കുറഞ്ഞു: ഇനിയും വേണം 33 കോടി

എസ്.എം.എ ബാധിതരായ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സമാഹാരണം പൂർത്തിയായെന്ന് വ്യാജ വാർത്ത, സഹായം കുറഞ്ഞു: ഇനിയും വേണം 33 കോടിtext_fields
കോഴിക്കോട്: എസ്.എം.എ ബാധിതരായ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചികിത്സാ സമാഹരണം പൂർത്തിയായെന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരെ സഹായ സമിതി നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു. കുട്ടികളുടെ ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായ 50 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചെന്നും ഇനി ആരും പണം അയക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യാജ സന്ദേശം പ്രചരിച്ചത്.
പ്രതിദിനം ഒരു കോടി രൂപ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫണ്ട് സമാഹരണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഈ വ്യാജ സന്ദേശം വന്നതോടെ സഹായപ്രവാഹം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഇത് ചികിത്സാ സഹായ സമിതിയെയും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും വലിയ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
50 കോടി രൂപയാണ് ചികിത്സക്ക് ആവശ്യം. ജനകീയ ധനസമാഹരണ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച് 20 ദിവസത്തിലധികം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏകദേശം 16.30 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 33 കോടിയിലധികം രൂപ കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി, എം.കെ. രാഘവൻ എം.പി, സി.കെ. കാസിം എം.എൽ.എ, പി.കെ. ഫിറോസ് എം.എൽ.എ തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികൾ രക്ഷാധികാരികളായ ജനകീയ കമ്മിറ്റിയാണ് ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുരുട്ടി സ്വദേശികളായ അരുൺ-ഷാൽമി ദമ്പതികളുടെ ഒരൊറ്റ പ്രസവത്തിലുണ്ടായ ഡേവിഡ്, ഏഥൻ, ഒലിവർ എന്നീ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ ഫണ്ടിനെതിരെയാണ് തെറ്റായ ശബ്ദ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത്. ആവശ്യം. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരൊറ്റ പ്രസവത്തിലുണ്ടായ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് എസ്.എം.എ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.