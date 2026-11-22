ഫേസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് മലപ്പുറത്ത് 17കാരിയുടെ വൃക്ക തകരാറിലായ സംഭവം: ബാലാവകാശ കമീഷന് കേസെടുത്തുtext_fields
മലപ്പുറം: ഫേസ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ശരീരത്തിൽ മെർക്കുറി വിഷബാധയേറ്റ് പതിനേഴുകാരിക്ക് ഗുരുതരമായി വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമീഷൻ സ്വമേധയാ ഇടപെട്ട് കേസെടുത്തു.
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വാങ്ങിയ സൗന്ദര്യവർധക ക്രീം ഒരു വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് അപകടകരമാംവിധം ഉയർന്നതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ക്രീം ലബോറട്ടറി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴും ഇതിൽ അനുവദനീയമായതിലും അമിതമായ അളവിൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി വിശദീകരണം നൽകാൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് കമീഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി, ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ, കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി, കുട്ടി ചികിത്സ തേടിയ ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരോടാണ് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന മുഖകാന്തി ക്രീമുകൾ വിപണിയിൽ വ്യാപകമാകുന്നത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന അലംഭാവം കൊണ്ടാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാകുന്നു.
മെർക്കുറി (രസം) അടക്കമുള്ള വിഷഘനലോഹങ്ങളും വീര്യം കൂടിയ സ്റ്റിറോയിഡുകളും ഇത്തരം ക്രീമുകളിൽ അപകടകരമായ തോതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ) നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലബോറട്ടറികളിലെ പരിശോധനയിൽ അനുവദനീയമായതിലും പലമടങ്ങ് കൂടുതലായി മെർക്കുറിയും ലെഡും കണ്ടെത്തിയിട്ടും, വിൽപന തടയുന്നതിൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം അനാസ്ഥ തുടരുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
ചർമരോഗങ്ങൾ മാറ്റുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് കോസ്മെറ്റിക്സ് നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. എന്നിട്ടും ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു. ചർമത്തിലൂടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ കലരുന്ന മെർക്കുറി വൃക്കകളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയും നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ തകരാറുകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിറയൽ, ഓർമക്കുറവ്, കടുത്ത ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം. ക്രീമുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീര്യമുള്ള സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ചർമം നേർത്തതാക്കാനും രക്തക്കുഴലുകൾ തെളിഞ്ഞുകാണാനും കാരണമാകുന്നു. കടുത്ത മുഖക്കുരു, ചുവപ്പ്, ചൊറിച്ചിൽ, അമിത രോമവളർച്ച എന്നിവക്കും ഇത് ഇടയാക്കും. ദീർഘകാല ഉപയോഗം ചർമത്തിൽ നീല കലർന്ന കറുത്ത പാടുകൾ സ്ഥിരമായി അവശേഷിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ചർമത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ പാളി നശിക്കുന്നതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ പൊള്ളലേൽക്കാനും മറ്റ് ചർമരോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. മെലാനിൻ ഉൽപാദനം കുറച്ച് ചർമത്തിന് വെളുപ്പ് നൽകാനാണ് പ്രധാനമായും മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മുൻകരുതലുകൾ
ഉറവിടം ഉറപ്പാക്കുക: ചേരുവകൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും ഓൺലൈനായോ പ്രാദേശികമായോ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച് വിൽക്കുന്നതുമായ ക്രീമുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
വിദഗ്ധോപദേശം തേടുക: നിറവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും കറുത്ത പാടുകൾക്കും ചർമരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ചികിത്സ തേടുക.
സുരക്ഷിത ശീലങ്ങൾ: ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും തിളക്കവും നിലനിർത്താൻ സൺസ്ക്രീൻ, മോയിസ്ചറൈസർ എന്നിവ ശീലമാക്കുകയും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക.