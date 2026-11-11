മദ്യനയത്തിന് മുമ്പുള്ള ബാർ ലൈസൻസുകൾ; എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിർണായക നീക്കം

മദ്യനയത്തിന് മുമ്പുള്ള ബാർ ലൈസൻസുകൾ; എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിർണായക നീക്കംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മുൻകൂർ കൂടിയാലോചനകളൊന്നുമില്ലാതെ ബാർ ലൈസൻസുകൾ യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാതെ അനുവദിച്ചതിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് കളം ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച ക്രമക്കേടുകളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് കൈമാറി.
സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാവുന്ന നാല് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകളിലും റസ്റ്ററന്റുകളിലും വിദേശമദ്യം വിളമ്പുന്നതിനായി നൽകുന്ന എഫ്.എൽ-3 ലൈസൻസുകൾ നൽകിയതിലെ അപാകതകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.
എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ തിരക്കിട്ട് എഫ്.എൽ.-3 ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ചതിന് പിന്നിലെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് അന്വേഷിക്കണം. എറണാകുളത്തെ മേഘ റെസിഡൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയതിൽ വലിയതോതിൽ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ബേക്കറികളിലും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും വീര്യം കൂടിയ വൈൻ വ്യാപകമായി വിൽക്കാൻ മുൻ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സാംബശിവ റാവു അനുമതി നൽകിയ നടപടി ദുരൂഹമാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതികളോ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ചർച്ചകളോ ഇല്ലാതെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതും, അവിടെ ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് മൂന്നാമതൊരു ബാറിന് കൂടി ലൈസൻസ് നൽകാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതും ഗൗരവകരമായ വിഷയമായി അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മുൻ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സാംബശിവ റാവു തന്നെ മുൻപ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നൽകിയ വിജിലൻസ് സ്വഭാവമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിലും അന്വേഷണം വേണം. ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വിനോദ് കുമാർ, ആലപ്പുഴ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അജയ് എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള പരാതികളും റിപ്പോർട്ടുകളുമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കേണ്ടത്.
ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് എക്സൈസ് മന്ത്രി ഈ കത്ത് കൈമാറും. ഇതിനുപിന്നാലെ സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും ഉത്തരവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.