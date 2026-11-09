പെട്രോളിൽ എഥനോളിന്റെ അമിത സാന്നിധ്യം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരിശോധന തുടങ്ങും, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാലു ജില്ലകളിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പെട്രോളിലെ എഥനോൾ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കാൻ സ്ക്വാഡ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ രംഗത്തിറങ്ങും. ജീവനക്കാർ വേണ്ടത്രയില്ലാത്തതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ട പരിശോധന. കർണാടകയിൽ പെട്രോളിൽ 31ശതമാനം എഥനോൾ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലും അടിയന്തര പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ജീവനക്കാർക്ക് ഓൺലൈൻ പരിശീലനം നൽകി.
പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽനിന്നും പമ്പുകളിലേക്ക് വരുന്ന ടാങ്കറുകളിൽനിന്നും സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും. ആറ് കുപ്പി സാമ്പിളുകളാണ് എടുക്കുക. രണ്ടെണ്ണം സീൽ ചെയ്ത് പമ്പിൽ സൂക്ഷിക്കും. രണ്ടെണ്ണം പരിശോധനക്ക് ലാബുകളിലേക്ക് അയക്കും. രണ്ടെണ്ണം വകുപ്പ് സൂക്ഷിക്കും. സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള പെസോ (പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സപ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ )സർട്ടിഫൈഡ് കുപ്പികൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ട്. പകരം ചില്ലുകുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നിർദേശം. പെസോ സർട്ടിഫൈഡ് കുപ്പികളുടെ നിർമാണ-വിതരണച്ചുമതല പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്കാണ്.
കൂടുതൽ കുപ്പികൾ എത്തിക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ തീപിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള ലോഹം ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന പെസോ സർട്ടിഫൈഡ് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കുപ്പികൾക്ക് വായു കടക്കാത്തവിധം സീലിങ് സംവിധാനമുണ്ട്. ചോർച്ചയോ തുരുമ്പോ ഉണ്ടാകില്ല. നാഷനൽ അക്രെഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് (എൻ.എ.ബി.എൽ) അംഗീകാരമുള്ള ലാബുകളിലാണ് സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കുക. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരം ലാബുകളുണ്ട്.
സർക്കാർ ഫോറൻസിക് ലാബിലും പെട്രോൾ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കാം. അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരിധിയിലധികം എഥനോൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് സഹിതം പമ്പിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യും. 2005ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മൽപ്രാക്റ്റീസസ് നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനം 2014ൽ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് പൊതുവിതരണ- ഉപഭോക്തൃകാര്യ കമീഷണർ മുതൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസർ വരെയുള്ളവർക്ക് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ പരിശോധന നടത്താനും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്. 20 ശതമാനം എഥനോൾ പെട്രോളിൽ കലർത്താനാണ് അനുമതിയുള്ളത്. 31 ശതമാനം വരെ കലർത്തിയതായാണ് കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. കേരളത്തിൽ അളവിലധികം എഥനോൾ കലർത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ല.