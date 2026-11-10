പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ ഹാജരായില്ല

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ ഹാജരായില്ലtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.ഐ.ടി മുമ്പാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ എം.ആർ. ബൈജു ഹാജരായില്ല.
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച രണ്ടിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകാൻ കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനുശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചെയർമാൻ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി അറിയിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം. നേരത്തെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച എം.ആർ. ബൈജു ഹൈകോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനത്തെ തുടർന്ന് ഒരുതവണ എസ്.ഐ.ടി മുമ്പാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരുന്നു. അന്ന് ആറുമണിക്കൂറാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്.
അതിനുശേഷമാണ് ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി.എസ്.സി മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീഷ്, അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ആർ. ഹരി എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെയും പി.എസ്.സി സെക്രട്ടറി, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചെയർമാനെതിരായ മൊഴികളാണ് ഇതിലേറെയും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ബൈജുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എസ്.ഐ.ടി തീരുമാനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹാജരാകാനാണ് ആദ്യം നോട്ടീസ് നൽകിയത്.
എന്നാൽ, അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല. തുടർന്നാണ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നൽകിയത്. കോടതിയുടെ ഇപെടലും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്വേഷണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ ഉത്തരവ് വന്നശേഷമേ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകൂ എന്നാണ് ബൈജുവിന്റെ നിലപാട്.