‘ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് പോയതെന്ന് പറയുന്നത് നുണ അല്ലേ? ആ ചന്ദനക്കുറി പരാമർശത്തിന് എങ്കിലും അവർ മാപ്പ് പറയണം’; പത്മജക്കെതിരെ സുധാ മേനോൻtext_fields
കോഴിക്കോട്: ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് താൻ ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോയതെന്ന പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ വിശദീകരണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എഴുത്തുകാരി സുധാ മേനോൻ. തിരിച്ചറിവ് എത്ര വൈകിയാലും നല്ലതാണെന്നും ആ ചന്ദനക്കുറി പരാമർശത്തിന് എങ്കിലും അവർ കേരളീയ ജനതയോടും പാർട്ടിയോടും മാപ്പ് പറയണമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ സുധാ മേനോൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ച ഒരാളാണ് അവർ. സജീവരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറെക്കാലം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരാൾ. കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചന്ദനക്കുറി ഇടാൻ പോലും ഭയമാകുന്നു എന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ പ്രസ്താവന നടത്തുക വഴി, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ‘ഖാൻഗ്രസ്’ ആണെന്ന സംഘി നരേറ്റീവിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആവോളം സോഷ്യൽ ലെജിറ്റിമസി കൊടുത്ത ഒരാൾ. ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് പോയതെന്ന് അവർ ഇന്ന് പറയുന്നത് നുണ അല്ലേ? ബിജെപിയുടെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും ആശയം അറിയാതെയാണോ ഇത്രയും കാലം അവർ കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? കഷ്ടം! -സുധാ മേനോൻ കുറിപ്പിൽ വിമർശിക്കുന്നു.
പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അവഗണന നേരിട്ടിട്ടും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ കോൺഗ്രസിൽ ഉറച്ചുനിന്ന തനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകന്റെ അനുഭവവും സുധാ മേനോൻ കുറിപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള വാഗ്ദാനം ആ യുവാവ് നിരസിച്ചതായി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പത്മജാ വേണുഗോപാൽ വരട്ടെ. തിരിച്ചറിവ് എത്ര വൈകിയാലും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ, ആ ചന്ദനക്കുറി പരാമർശത്തിന് എങ്കിലും അവർ കേരളീയ ജനതയോടും പാർട്ടിയോടും മാപ്പ് പറയണം. ആയിരം പത്മജമാർ വന്നാലും പോയാലും ഈ പാർട്ടിയെ ഇപ്പോഴും നില നിർത്തുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ദിവസവും ഓർക്കുന്ന അദൃശ്യരായ സാധുക്കളായ പ്രവർത്തകരാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സുധാ മേനോൻ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
സുധാ മേനോന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പൂർണരൂപം;
‘അവരുടെ ആശയങ്ങളൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ആശയങ്ങളുമായി എനിക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല, എന്റെ കുഴപ്പമാണ്. അവരെ ഒരു തെറ്റും പറയുന്നില്ല....‘
പത്മജാ വേണുഗോപാലിന്റെ വാക്കുകൾ ആണ്. മഹാനായ ലീഡർ കെ. കരുണാകരന്റെ മകളാണ്. കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ച ഒരാളാണ് അവർ. സജീവരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറെക്കാലം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരാൾ. കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചന്ദനക്കുറി ഇടാൻ പോലും ഭയമാകുന്നു എന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ പ്രസ്താവന നടത്തുക വഴി, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ‘ഖാൻഗ്രസ്’ ആണെന്ന സംഘി നരേറ്റീവിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആവോളം സോഷ്യൽ ലെജിറ്റിമസി കൊടുത്ത ഒരാൾ. ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് പോയതെന്ന് അവർ ഇന്ന് പറയുന്നത് നുണ അല്ലേ? ബിജെപിയുടെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും ആശയം അറിയാതെയാണോ ഇത്രയും കാലം അവർ കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? കഷ്ടം!
എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് ഒരിക്കൽ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഓഫർ കിട്ടി. അർഹത ഉണ്ടായിട്ടും സ്വന്തം പാർട്ടി തഴഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. കടവും രോഗവും കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുടുംബം. പക്ഷേ, അയാൾ ആ വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണില്ല. അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന, ചന്ദനവും കുങ്കുമവും നെറ്റിയിൽ അണിയുന്ന അയാൾ പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. പിന്നീട്, അയാളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:
‘എന്തൊക്കെ മറന്നാലും പൊറുത്താലും അവസാനം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കുന്ന ഗോഡ്സെയെ ഓർമ വരും. ഒരേ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻമുറക്കാരാണല്ലോ എല്ലാ സംഘികളും എന്ന ഓർമ മാത്രം മതി ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ’...
ഞാൻ കേട്ട ഏറ്റവും ലളിതവും ശക്തവുമായ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു അത്. ബാപ്പുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരൊറ്റ ഓർമ മതിയല്ലോ എന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? അതൊരു ജൈവികമായ തിരിച്ചറിവല്ലേ?
പത്മജാ വേണുഗോപാൽ വരട്ടെ. തിരിച്ചറിവ് എത്ര വൈകിയാലും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ, ആ ചന്ദനക്കുറി പരാമർശത്തിന് എങ്കിലും അവർ കേരളീയ ജനതയോട് മാപ്പ് പറയണം. പാർട്ടിയോടും.
ആയിരം പത്മജമാർ വന്നാലും പോയാലും ഈ പാർട്ടിയെ ഇപ്പോഴും നില നിർത്തുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ദിവസവും ഓർക്കുന്ന അദൃശ്യരായ സാധുക്കളായ പ്രവർത്തകരാണ്