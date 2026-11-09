വൈദ്യുതി കരാറിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണം; ജനങ്ങൾക്ക് അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കരുത് -റസാഖ് പാലേരി

വൈദ്യുതി കരാറിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണം; ജനങ്ങൾക്ക് അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കരുത് -റസാഖ് പാലേരിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ നടപടികളിൽ പൂർണമായ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി. ജനങ്ങൾക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രീയവും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജിഎൻഎ എനർജിയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെയും വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെയും കെഎസ്ഇബിയുടെയും വിലയിരുത്തലുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ജിഎൻഎയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന നിലപാടാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും കെഎസ്ഇബി മുൻ നേതൃത്വവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ജിഎൻഎയിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതാണ് സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ ലാഭകരമെന്ന നിലപാടിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി.
ജിഎൻഎ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 727 കോടി രൂപയുടെ അധിക ചെലവ് വരുമെന്ന കെഎസ്ഇബിയുടെ താരതമ്യ വിലയിരുത്തലും ഹിമാചലിൽനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2,232 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണവും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളുടെയും വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത, ഉപയോഗയോഗ്യത, പീക്ക് അവറിലെ ആവശ്യകത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഇരു നിർദേശങ്ങളുടെയും യഥാർഥ സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ വശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണം.
വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് നിരക്ക് മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കരാറുകളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയോജനം വിലയിരുത്താനാവില്ല. വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത, സമയക്രമം, പീക്ക് അവറിലെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനുള്ള ശേഷി, അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാർജുകൾ, കരാറിലെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കെഎസ്ഇബിയുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിനെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ ഇതിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഇടപെടണം.
സംസ്ഥാനം കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുവെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മഴയുടെ ലഭ്യതയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ്, വർധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വേണ്ടത്ര പരിശോധനകളില്ലാത്തതോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണമാകരുത്. സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായുള്ള ഇടപാടുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങലിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കണം.
കരാറുകളുടെ പൂർണരൂപം, വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ, കരാർ കാലാവധി, വൈദ്യുതി ലഭ്യതയുടെ സമയക്രമം, അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ, കരാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ, റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതി തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. കെഎസ്ഇബിയുടെ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും സർക്കാർ അന്തിമമായി സ്വീകരിച്ച തീരുമാനത്തിനും പിന്നിലെ യുക്തി വ്യക്തമാക്കുകയും വേണം.
ഹ്രസ്വകാല പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ നടപടികൾക്കൊപ്പം ദീർഘകാല ആവശ്യകതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പുനരുപയോഗ ഊർജസ്രോതസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾക്കും സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകണം.
വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളുടെയോ സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, പൊതുതാൽപര്യവും സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമതയും മുൻനിർത്തിയാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. കരാർ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും വ്യക്തത വരുത്തി ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും റസാഖ് പാലേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.