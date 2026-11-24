‘സാക്ഷികൾ ഭയക്കാതെ കോടതിയിൽ സത്യം പറയണമെങ്കിൽ സ്വന്തം സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയില്ലാതിരിക്കണം’; സാക്ഷികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: കേസുകളിലെ സാക്ഷികൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനുള്ള കേരള വിറ്റ്നസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം വൈകാതെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി. ഭയത്തിനും ഭീഷണിക്കും കീഴ്പ്പെടാതെ കോടതിയിൽ സത്യം പറയാൻ സാക്ഷികൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ സ്വന്തം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലാതിരിക്കണം. സാക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണം ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ സുപ്രധാന ഘടകമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷ സംഹിത പ്രകാരം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതിയുടെ കരട് കേരള സർക്കാർ തയാറാക്കിയെന്നാണ് അറിയുന്നതെന്നും അന്തിമമാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കോടതി നിർദേശം നൽകി. നിരോധിത സംഘടനയായ എൽ.ടി.ടി.ഇയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി പാകിസ്താനിലെ അടക്കം ലഹരി മാഫിയയുമായി ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിൽ മാപ്പുസാക്ഷിയായ ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അസ്മിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ഡിവിഷൻബെഞ്ചിന്റെ നിർദേശം.
നാലുവർഷം മുമ്പ് ലഹരി/ആയുധക്കടത്തിലൂടെ എൽ.ടി.ടി.ഇയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ രാജ്യാന്തര ഗൂഢാലോചന നടത്തി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അസ്മിനെ എൻ.ഐ.എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കൈമാറ്റത്തിനും ലഹരി മാഫിയ സംഘത്തെ അസ്മിൻ സഹായിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ സഹായിക്കാമെന്നും മറ്റു പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകാമെന്നുമുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഹരജിക്കാരനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കിയത്.
നാല് വർഷമായി വിചാരണ തടവുകാരനായി കഴിയുന്ന മുഹമ്മദ് അസ്മിൻ മാപ്പുസാക്ഷിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും തടവിൽ വെക്കുന്നത് നീതിയല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഹൈകോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നേരത്തെ എൻ.ഐ.എ പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അസ്മിൻ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.