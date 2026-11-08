ബി.എൽ.എം സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് ഇ.ഡി; ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി, സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു

ബി.എൽ.എം സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് ഇ.ഡി; ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി, സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചുtext_fields
കൊച്ചി: ബി.എൽ.എം കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ മറവിൽ നടന്ന കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 103 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ മരവിപ്പിച്ചു. പണമിടപാടുകൾ നടന്ന 320 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, മൂന്നാർ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 12 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി കൊച്ചി സോണൽ ഓഫിസ് നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച നിക്ഷേപ തുകയും ബാങ്ക് വായ്പകളും സൊസൈറ്റി ചെയർമാനും സി.എം.ഡിയുമായ ആർ. പ്രേംകുമാറും കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്വന്തം പേരിലും ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലും സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ വകമാറ്റിയതായും ഇ.ഡി കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാന പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി.എം.എൽ.എ പ്രകാരം ഇ.ഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. പ്രാഥമിക എഫ്.ഐ.ആർ പ്രകാരം തട്ടിപ്പുതുക 80 കോടി രൂപയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും വിശദമായ പരിശോധനയിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
പണം വകമാറ്റാനും സ്രോതസ് മറച്ചുവെക്കാനും പ്രേംകുമാറും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് 320ഓളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇ.ഡി പറഞ്ഞു. സൊസൈറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈടുവെച്ച് എടുത്ത വായ്പ തുക പ്രേംകുമാറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വ്യക്തിഗത സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇ.ഡി പറയുന്നു. സൊസൈറ്റിയുടെ ദൈനംദിന ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ പ്രേംകുമാർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നതായും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. പരിശോധനയിൽ ആകെ 103 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര, ജംഗമ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇ.ഡി കണ്ടെത്തി മരവിപ്പിച്ചത്.
80 കോടിയുടെ കമ്പനി ഷെയറുകൾ, 9.6 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 7.4 കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, പോർഷ, റോൾസ് റോയ്സ്, ടൊയോട്ട വെൽഫയർ, മഹീന്ദ്ര ഇവി 9ഇ, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തുടങ്ങിയ 7 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 8 ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, 5 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ, 1.86 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളെയും ഇടപാടുകളുടെ പൂർണ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള തുടർ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.