വീട് മാറി റെയ്ഡ് നടത്തി ഇ.ഡി; 'കേസില്ല, നോട്ടീസില്ല, എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ കയറിയതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് യുവാവ്'text_fields
കൊച്ചി: സ്വർണക്കടത്ത് ഹവാല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീട് മാറി റെയ്ഡ് നടത്തിയതായി പരാതി. കൊയിലാണ്ടി മാടാക്കരയിലെ നൗഷാദ് വളപ്പിലാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തുവന്നത്. നൗഷാദിന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ സി.ആർ.പി.എഫ് സുരക്ഷയിൽ ഇ.ഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ നൗഷാദിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. നൗഷാദ് പയ്യോളിയിലാണ് താമസം.
'തനിക്കെതിരെ ഇതുവരെ ഒരു കേസുമില്ലെന്നും ഒരു മുന്നറിയിപ്പോ നോട്ടീസോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇ.ഡി എത്തി വീട് പരിശോധിച്ചു. ഷാർജയിൽ മൂന്ന് വർഷം ട്രേഡിങ് കമ്പനയിൽ ജോലി ചെയ്തത് മാത്രമാണ് തന്റെ വിദേശ ബന്ധമെന്നും പിന്നീട് നാട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും നൗഷാദ് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഇ.ഡി എത്തിയത് അറിയില്ലെന്നും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും' നൗഷാദ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തി. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് ഇന്നു പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുതൽ ആരംഭിച്ച പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടലംഘനം (ഫെമ), സ്വർണക്കടത്ത്, ഹവാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നാണ് ഇ.ഡി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. നാലു ജില്ലകളിൽ പന്ത്രണ്ടോളം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സമീപകാലത്തായി നടന്ന സ്വർണക്കടത്തു കേസുകൾ, അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ, അനധികൃത ഹവാല ഏജൻസികളുടെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇ.ഡി നടത്തുന്നത്. ഒരു മാസത്തോളമായി നടത്തിവന്ന രഹസ്യാന്വേഷണത്തിന് ഒടുവിലാണ് കൊച്ചി ഇ.ഡി ഓഫിസിന്റെയും കോഴിക്കോട് സബ്–സോണൽ ഓഫിസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിവിധ സംഘങ്ങള് ഒരേ സമയം റെയ്ഡിനായെത്തിയത്. കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവരുടെയും ഹവാല ഏജന്റുമാരും കുറച്ചു കാലമായി ഇ.ഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.
കാസർകോട് തളങ്കരയുള്ള സ്വർണവ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിൽ രാവിലെ അഞ്ചിന് ഇ.ഡി സംഘം പരിശോധന നടത്തി. വിദേശത്ത് സ്വർണ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഇദ്ദേഹം മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്ന ആളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കോഴിക്കോട് രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കൊയിലാണ്ടിയിലും കുന്ദമംഗലത്തുമായാണ് പരിശോധന. വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കുന്ദമംഗലത്തെ വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിൽ ഏഴു മണിയോടെ റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ ഇരുവേരിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സി.ആർ.പി.എഫ് സംഘവും രാവിലെ ആറരയോടെ എത്തിയെങ്കിലും വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയുടെ മാതാവിന്റെ വീടാണിതെന്നും ബന്ധുക്കളാണ് മുമ്പ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മൂന്നിടങ്ങളിലും ഇ.ഡി പരിശോധന നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.