പൊലീസിലെ മദ്യപാനികൾക്ക് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയില്ലtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മദ്യപാനികളും മാന്യമായ പെരുമാറ്റമില്ലാത്തതുമായ പൊലീസുകാരെ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് അയക്കരുതെന്ന് റേഞ്ച് ഐ.ജി പി. പ്രകാശ് കർശന നിർദേശം നൽകി. നിലയ്ക്കലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ പൊലീസുകാരന്റെ പെരുമാറ്റം സേനക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കലാണ് പൊലീസിന്റെ കടമ. അതിന് കളങ്കം വരുത്തുന്നവരെ എസ്.പിമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എസ്.പിമാർക്ക് ഐ.ജിയുടെ നിർദേശം. നിലയ്ക്കലിൽ തീർഥാടകരുമായെത്തിയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ മർദിച്ച എ.എസ്.ഐ ജിജോയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പാർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു മർദനം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാട്ടുകാരനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രകോപിതനായി മർദിച്ചെന്നാണ് ഡ്രൈവർ വടക്കൻ പറവൂർ സ്വദേശി പ്രശാന്തിന്റെ പരാതി.