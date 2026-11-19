കളഞ്ഞുകിട്ടിയത് ഒരു പവന്റെ സ്വർണച്ചെയിൻ; ഉടമയെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചുനൽകി കോയമോൻtext_fields
ഫറോക്ക്: ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണാഭരണം ഉടമക്ക് തിരിച്ചു നൽകി മാതൃകയായി പിക്കപ്പ് ഡ്രൈവർ കോയമോൻ. ചാലിയം ഉമ്പിച്ചി ഹാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിനിടയിൽ കടലുണ്ടി പ്രബോധിനി സ്വദേശി കോട്ടാക്കളത്തിൽ നാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ അഖിലയുടെ ഒരു പവൻ തൂക്കമുള്ള കൈചെയിനാണ് നഷ്ടമായത്. മകൾ നിഹാരയുടെ ഡാൻസ് മത്സരത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു അഖില.
രാവിലെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അഖിലയും സുഹൃത്തുമെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട മെക്സവൻ പരിശീലനത്തിനെത്തിയവരും ആഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വിവരം അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ആഭരണം കണ്ടുകിട്ടിയ ചാലിയത്തെ പിക്കപ് ഡ്രൈവർ വൈരംവളപ്പിൽ കോയമോൻ എന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കൈചെയിൻ സംഘാടക സമിതി ഓഫിസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എം.വി. സെയ്ദ് ഹിസാമുദ്ദീൻ, ഫറോക്ക് എ.എസ്.ഐ വി.എം. മോഹനൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോയമോൻ അഖിലക്ക് ആഭരണം തിരികെ നൽകി. കോയമോന്റെ സത്യസന്ധതയെ ചടങ്ങിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. അഖില പാരിതോഷികം നൽകിയെങ്കിലും സ്നേഹപൂർവം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രധാനാധ്യാപകൻ യൂസഫ് കോഴിക്കോടൻ, അധ്യാപകരായ കെ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അഹമ്മദ് നിസാർ, അഭിജിത്ത്, പി.പി.ബാബുരാജൻ, മോഹൻ ചാലിയം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.