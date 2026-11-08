മദ്യനയം വരുന്നതുവരെ ബാർ ലൈസന്സ് നൽകേണ്ട; അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുതെന്ന് എക്സൈസ് കമീഷണറുടെ ഉത്തരവ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാറിന്റെ മദ്യനയം വരുന്നതുവരെ പുതിയ മദ്യശാല ലൈസന്സുകൾ അനുവദിക്കരുതെന്ന് നിര്ദേശിച്ച് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര്മാര്ക്ക് എക്സൈസ് കമീഷണറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അഡീഷനല് കമീഷണറുടെ ഉത്തരവ്. അപേക്ഷകളിലൊന്നും ഇപ്പോള് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അഡീഷനല് കമീഷണറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആര്. ജയശങ്കർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2026 -27ലെ മദ്യനയം രൂപവത്കരിച്ച ശേഷം അതിലെ നിബന്ധനകള്ക്കും നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാണ് നിര്ദേശം.
ലഭിച്ച അപേക്ഷകള് സര്ക്കാര് മടക്കി നല്കിയിരുന്നു. ബാര് ലൈസന്സ് നല്കാന് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര്മാര്ക്ക് അനുമതി നല്കി മുന് സര്ക്കാര് ചട്ടഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ മറവില് യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് എത്തിയ ശേഷം വ്യാപകമായി ബാര് ലൈസന്സുകള് നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര്മാരുടെ അധികാരം എടുത്തുകളയാന് ചട്ടഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതും ആലോചനയിലുണ്ട്.
ബാര് ലൈസന്സ് അനുവദിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണര്മാരുടെ നടപടിയെ മുന് എക്സൈസ് കമീഷണര് സീറാം സാംബശിവറാവു പിന്താങ്ങിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുമായുള്ള ഉരസലിന് പിന്നാലെ കമീഷണറെ സ്ഥലംമാറ്റി. സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എക്സൈസിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ബാറുടമകളുമായി നിരന്തര ബന്ധമുണ്ടെന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഒരു ബാറുടമയുമായി പരിചയമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിലെ ഭാഗം വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു.