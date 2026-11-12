‘ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും’; പൊലീസിനെതിരെ പി.കെ. ഫിറോസ് എം.എൽ.എ

‘ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും’; പൊലീസിനെതിരെ പി.കെ. ഫിറോസ് എം.എൽ.എtext_fields
കോഴിക്കോട്: യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രകടനം ഗതാഗത തടസമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കൊടുവള്ളി എം.എല്.എയുമായ പി.കെ. ഫിറോസ്.
പൊലീസ് നിർദേശപ്രകാരമാണ് ബോൾഗട്ടിയിൽനിന്ന് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചതെന്നും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘എല്ലാകാലത്തും ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനുവേണ്ടിയും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും നിലകൊണ്ട ഒരു പാർട്ടിയാണ്. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തും രാജ്യവ്യാപകമായും ബി.ജെ.പിക്കെതിരെയും മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയും നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കൊച്ചിയിൽ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആ റാലിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹരജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി.പി.എം തയാറായതെന്ന് നേതൃത്വമാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. അത് നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടു കൂടിയാണോ? കായിക മന്ത്രി പനി കാരണം പങ്കെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും മറ്റു തിരക്കുകൾ കാരണമാകും പങ്കെടുക്കാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസുകാർ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല’ -ഫിറോസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് കേസെടുത്തത് സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമമാണ്. അത് ഗുരുതര കേസല്ല. പിഴ ഒടുക്കിയാൽ തീരാവുന്ന കേസാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭരണം മാറിയിട്ടും പൊലീസ് നിഷ്പക്ഷമായി പെരുമാറുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തന്നെ പൊലീസ് നൂറു ശതമാനം ശരിയാണെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആളല്ല. നിയമസഭയിൽ തന്നെ അക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ചകളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭരണകക്ഷിയുടെ ആളെന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം നൽകണമെന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. പൊലീസ് നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കണം. നീതി നടപ്പാക്കണം. സി.പി.എമ്മിന് അനുകൂലമായി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി സ്വീകരിച്ചൊരു നിലപാട് പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുതെന്ന ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എറണാകുളത്ത് നടന്ന യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനിടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത്. യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പി.കെ ഫിറോസും ഉള്പ്പടെ 12 പേര്ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. കണ്ടാലറിയുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരുന്നു. ഗോശ്രീപാലം മുതല് മറൈന് ഡ്രൈവ് വരെ ആയിരുന്നു റാലി നടന്നത്.
അതേസമയം, റാലിയെ തുടർന്ന് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വൈപ്പിനെയും എറണാകുളത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗോശ്രീ പാലത്തിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി നടന്ന സമ്മേളനം മണിക്കൂറുകളോളം നഗരത്തിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുണ്ടാക്കിയെന്നാരോപിച്ച് പുതുവൈപ്പ് സ്വദേശി എം.എം. ജഹാംഗീറാണ് ഹരജി നൽകിയത്.
ഗതാഗതം തടഞ്ഞ് യോഗങ്ങളും ജാഥയും നടത്തുന്നത് വിലക്കി 2010 ജൂൺ 23ന് ഹൈകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ ലംഘനമാണ് ജാഥയിൽ നടന്നതെന്നാണ് ഹരജിയിലെ ആരോപണം. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, പൊതുമരാമത്ത്, പൊലീസ്, റവന്യു, തദ്ദേശഭരണ അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കായിരുന്നു ഹൈകോടതി നിർദേശം. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് ജാഥ നടത്തിയെന്ന് ഹരജിയിൽ പറയുന്നു.