ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധി; തളിപ്പറമ്പിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കി പൊലീസ്text_fields
തളിപ്പറമ്പ്: ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. റൂറൽ എസ്.പി. ഉമേഷ് ഗോയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ഡിവൈ.എസ്.പിമാരുടെ കീഴിലാണ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. വിധി പറയുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് കോടതിയിലായതിനാൽ ഡിവൈ.എസ്.പി ടി.പി. സുമേഷാണ് സുരക്ഷക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
ഡിവൈ.എസ്.പി അനിൽകുമാർ, സി.ഐമാരായ ശ്രീഹരി, ഉമേശൻ, രാജേഷ്, തളിപ്പറമ്പ്, ശ്രീകണ്ഠപുരം, പയ്യന്നൂർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലങ്ങളിലെ എസ്.ഐമാരെയും നൂറിലധികം പൊലീസുകാരെയും സുരക്ഷക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജലപീരങ്കി ഉൾപ്പെടെ തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച സി.പി.എം, ബി.ജെ.പി നേതാക്കളുടെ യോഗം തളിപ്പറമ്പ് പൊലീസ് വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. മുദ്രാവാക്യം വിളിക്ക് ഉൾപ്പെടെ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് ഇവരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വി. ശിവദാസൻ എം.പി, മുൻ സ്പീക്കർ എ.എം. ഷംസീർ ഉൾപ്പെടെ സി.പി.എം നേതാക്കളും കെ. രഞ്ജിത്ത്, ടി.കെ. വിനോദ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലുമായി നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരും കോടതി പരിസരത്ത് എത്തിചേർന്നിരുന്നു.