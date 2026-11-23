ധനരാജ് വധക്കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ: ‘അമ്മയും ഭാര്യയും ചിലരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി മൊഴി നൽകി; ആർഎസ്എസ് പ്രചാരക്മാരെ കുടുക്കി’text_fields
തളിപ്പറമ്പ്: പയ്യന്നൂരിലെ സി.പി.എം നേതാവ് സി.വി. ധനരാജിനെ വധിച്ച കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികളും യഥാർഥ പ്രതികളല്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പി. പ്രേമരാജൻ. ധനരാജിന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ചിലരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് മൊഴി നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കാസർകോട് പിതാവിന്റെ മുന്നിലിട്ട് സൈനുൽ ആബിദ് (24) എന്ന യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും പ്രതികളായ ബി.ജെ.പി ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി പ്രേമരാജനാണ് ഹാജരായിരുന്നത്. ഈ കേസിൽ കഴിഞ്ഞമാസം മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.
ധനരാജ് വധക്കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പേരെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതിവിധിക്കെതിരെ ഹൈകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
‘കോടതിയുടെ പ്രാഥമിക വിധിന്യായം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട 20 പേരിൽ ആദ്യ മൂന്നുപേർ മാത്രമാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ധനരാജിന്റെ ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം തെളിഞ്ഞത്.
ഒന്നു മുതൽ മൂന്നുവരെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിനു മുമ്പുതന്നെ സാക്ഷികൾക്ക് ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ്. പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇവരാണ് പ്രതികളെന്ന് സാക്ഷികളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാക്കി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ തിരിച്ചറിയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2016ൽ നടന്ന തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത ധനരാജിന്റെ ഭാര്യയും അമ്മയും മകനും പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോ നേരത്തെ കാണിച്ചുതന്നിരുന്നതായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്നതിനിടയിലും സമാനമായ സംഭവം കോടതിയിലുണ്ടായി. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ മുൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായ ഒരു സ്ത്രീ കോടതിയിലെത്തി പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സാക്ഷികളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും അവർക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തി നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എഫ്.ഐ.ആറിന് അടിസ്ഥാനമായ ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ മൊഴി വിശ്വസനീയമല്ലെന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം സാക്ഷി കൊലപാതകത്തിൽ 11 പേർ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ധനരാജിന്റെ ഭാര്യയും അമ്മയും മൂന്നുപേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് മൊഴി നൽകിയത്. സാക്ഷിമൊഴികളിലെ ഈ വൈരുധ്യങ്ങൾ കേസിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.
എഫ്.ഐ.ആറിൽ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് അഞ്ച് മുതൽ 15 കിലോമീറ്റർ വരെ അകലെയുള്ള ആർ.എസ്.എസ് നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയുമാണ് പ്രതിചേർത്തിരുന്നത്. ഇവരിൽ ഒരാളെ പൊലീസ് തന്നെ പിന്നീട് ഒഴിവാക്കി. ഒന്നാം പ്രതിയുടെ വീട്ടുപേരും പിതാവിന്റെ പേരും ആദ്യം തെറ്റായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പണ്ഡാരവളപ്പിൽ ബിജു എന്നയാളെയാണ് ആദ്യം ഒന്നാം പ്രതിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. യഥാർഥ പണ്ഡാര ബിജുവിനെ പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ എത്തിച്ച് വിസ്തരിച്ചു.
പ്രതികളുടെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽ റെക്കോഡുകൾ (സി.ഡി.ആർ) പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതെ മറച്ചുവെച്ചു. രേഖകൾ പുറത്തുവന്നാൽ പ്രതികൾ സംഭവസ്ഥലത്തോ പരിസരത്തോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാതിരുന്നത്.
12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള പ്രതികൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. ഇവരിൽ ഉന്നത നേതാക്കളും ആർ.എസ്.എസ് പ്രചാരകരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവവുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമില്ലാത്തവരെ ഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരായ കുറ്റം വധശിക്ഷ നൽകാവുന്ന 'അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടില്ലെന്നാണ് ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച വാദത്തിൽ പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ബച്ചൻ സിങ് കേസിലെ 1980ലെ വിധിയും സ്വാമി ശ്രദ്ധാനന്ദ കേസിലെ 2008ലെ വിധിയും കെ.വി. ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വധക്കേസിലെ വിധിയും കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
ഒന്നാം പ്രതി മുതൽ മൂന്നാം പ്രതിവരെയുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ നിർദേശപ്രകാരം കേസിൽ കുടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. ധനരാജിന്റെ ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും മൊഴികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയുള്ളതാണെന്ന് അപ്പീൽ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്’ -അഡ്വ. പ്രേമരാജൻ പറഞ്ഞു.
2016 ജൂലൈ 11നാണ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളിയിൽ സി.പി.എം പ്രാദേശിക നേതാവായ സി.വി. ധനരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസിൽ ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികളായ ടി.പി. ബിജു, എം. വിപിൻ, എം. വൈശാഖ് എന്നിവർ കുറ്റക്കാരാണെന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. മറ്റു 16 പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ആകെ 20 പേരെ പ്രതിചേർത്തെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടാം പ്രതി ചൂരക്കാട്ട് ബിജു പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനാൽ 19 പേരുടെ വിചാരണയാണ് പൂർത്തിയായത്. ശിക്ഷ നവംബർ 25ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.