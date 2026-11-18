ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർ ഒപ്പിട്ട് ദേവസ്വം നിയമന ഉത്തരവിറങ്ങുമെന്ന് മുരളീധരൻ; ‘കാബിനറ്റ് രഹസ്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ’text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അംഗങ്ങളുടെ നിയമന ഉത്തരവ് മന്ത്രിസഭയിലെ ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർ ഒപ്പിട്ടശേഷം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഉടൻ ഇന്നോ നാളെയോ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങും. എത്ര മന്ത്രിമാർ ഒപ്പിടും എന്ന് ചോദ്യത്തിന് കാബിനറ്റ് രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുപറയാൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.
ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ നിയമനത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മുരളിയുടെ പ്രതികരണം. മുഖ്യമന്ത്രി ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പരാതി. എന്നാല്, ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പറയുന്നത്. വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ചാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചത്. തന്നോട് ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടും ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഒരാളുടെയും ഒഴിവാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സി.വി. ബാലചന്ദ്രൻ, ശിവൻ പാലിയത്ത് എന്നിവരെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലും പി അഭിലാഷിനെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് വിവരം.
അതിനിടെ, ഇന്ന് നടന്ന മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരുവിഭാഗം മന്ത്രിമാർ വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. പുതിയ പിഎസ്സി അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചപ്പോൾ എ.പി. അനിൽകുമാറാണ് ആദ്യം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് പട്ടിക തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉടൻ നിയമനം വേണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ, പിഎസ്സിയിൽ മാത്രമല്ല, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം നിയമനത്തിലും ചർച്ച നടന്നില്ലെന്ന് അനിൽകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതിനിടെ ഇടപെട്ട കെ. മുരളീധരൻ, താനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ചാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് വിശദീകരിച്ചതോടെ എതിർപ്പുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫും രംഗത്തെത്തി. കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ വിമർശനം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. ബോർഡ്-കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിൽ ആർഎസ്പിക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷിബു ബേബി ജോണും രംഗത്തെത്തി.