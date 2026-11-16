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    മാതൃക ജില്ല ആശുപത്രി വാർഡിൽ ചത്ത എലിയും പൂച്ചകളും; ദുരവസ്ഥ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ

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    മാതൃക ജില്ല ആശുപത്രി വാർഡിൽ ചത്ത എലിയും പൂച്ചകളും; ദുരവസ്ഥ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട മാ​തൃ​ക ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ വാ​ർ​ഡി​ൽ ച​ത്ത എ​ലി​ക​ളും പൂ​ച്ച​ക​ളും. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വാ​ർ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പൂ​ച്ച​ക​ളും എ​ലി​ക​ളും വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ണു​ബാ​ധ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സ്‌​ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഈ ​ദു​ര​വ​സ്‌​ഥ. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡി​ലെ കു​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​നാ​സ്‌​ഥ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നു രോ​ഗി ക​ളും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ബൈ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡ​ർ വാ​ർ​ഡ് അ​ട​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ.​എ​ച്ച്.​എം ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് 36 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഒ​രു കെ​ട്ടി​ടം ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എം എ​മ്മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട ജി​ല്ല മാ​തൃ​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി പ​രി​സ​ര ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നോ​ടും ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​നോ​ടും മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    വീ​ഴ്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല, വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണംതേ​ടി മ​​ന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​നും അ​ണു​ബാ​ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ സം​വി​ധാ​ന​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രാ​ണ് മ​റ്റു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഡി.​എം.​ഒ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​ഘ​ത്തെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​മാ​ണി​ത്. കി​ട​ക്ക​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ടം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഫി​റ്റ്നെ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി വ്യ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​വൂ. ഡി.​എം.​ഒ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ത്ത വാ​ർ​ഡി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഭി​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഈ​ർ​പ്പം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും പെ​യി​ന്റ് അ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വി​ടം സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ബൈ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡ​ർ വാ​ർ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ച്ച​ക​ളു​ടെ​യും എ​ലി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ വാ​ർ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Dead Rats and Cats Found in Peroorkada Hospital Ward
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