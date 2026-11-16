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    സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ്; മു​ൻ പ്ര​വാ​സി ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് 1.4 കോ​ടി

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    സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ്; മു​ൻ പ്ര​വാ​സി ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് 1.4 കോ​ടി
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    വ​ട​ക​ര: കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​യു​ടെ വ്യാ​ജ പേ​രി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി പേ​രാ​മ്പ്ര സ്വ​ദേ​ശി മു​ൻ പ്ര​വാ​സി ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് 1,41,08,585 രൂ​പ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. 2025 ജൂ​ൺ മാ​സം മു​ത​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ഫേ​സ് ബു​ക്കി​ൽ ക​ണ്ട കേ​ന്ദ്ര​ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യാ​ജ വീ​ഡി​യോ ക​ണ്ട് 200 ഡോ​ള​ർ (20,094 രൂ​പ) ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ലി​ങ്കി​ലൂ​ടെ അ​യ​ച്ചു ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കേ​പ്പ് പ്ളെ​യി​സ് എ​ന്ന പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യി​ക്കു​ക​യും ഷെ​യ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​ഴു​ല​ക്ഷം വ​രെ ലാ​ഭം ന​ൽ​കു​ക​യും പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വി​ശ്വാ​സം പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ളി​യോ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ ആ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ മാ​ത്ര​മേ പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ളി​യോ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ ആ​ക്കാ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ കു​റ​ച്ചു​പ​ണം കൂ​ടി നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് പ്ര​കാ​രം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ വീ​ണ്ടും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പി​ന്നീ​ട് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ണം മു​ഴു​വ​നാ​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Cyber ​​fraud Former expatriate businessman loses Rs 1.4 crore
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