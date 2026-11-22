‘അങ്ങോട്ടു പോയപ്പോൾ എന്തൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു...’; പത്മജയുടെ കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള വരവിനെ പരിഹസിച്ച് സി.ആർ. മഹേഷ് എം.എൽ.എtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി വിട്ട പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിനെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് കരുനാഗപ്പള്ളി എം.എൽ.എ സി.ആർ. മഹേഷ്. അങ്ങോട്ടു പോയപ്പോൾ എന്തൊരു അലർച്ചയായിരുന്നെന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് മൂളുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നെന്നും മഹേഷ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഡിസംബർ ആദ്യവാരം പത്മജക്ക് കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം നൽകാൻ ധാരണയായെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കോൺഗ്രസ് യുവനേതാക്കളായ ജിന്റോ ജോൺ, താര ടോജോ അലക്സ്, അലോഷ്യസ് സേവ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ പത്മജയുടെ വരവിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഡിസംബർ 23ന് നടക്കുന്ന കെ. കരുണാകരൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പത്മജക്ക്, കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അംഗത്വം നൽകി പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ തീരുമാനമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
‘അങ്ങോട്ടു പോയപ്പോൾ എന്തൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു .ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് മൂളുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു.ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ സമാധാനത്തിനെങ്കിലും..’.-എന്നാണ് മഹേഷ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം പത്മജ ആദ്യം അറിയിച്ചത് സഹോദരൻ കെ. മുരളീധരനെയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുരളീധരൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി. നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി വിടാനുള്ള തീരുമാനവും കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള താൽപര്യവും പത്മജ പരസ്യമാക്കിയത്.
ബിജെപിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പത്മജ കെ. കരുണാകരനെ പോലും അപമാനിച്ചെന്നും കുഴിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് വരെ മറക്കില്ലെന്നുമാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി പ്രതികരിച്ചത്. പത്മജയെ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെ.എസ്.യു, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും രൂക്ഷമായാണ് വിമർശിച്ചത്. കെ. കരുണാകരൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നേൽ അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ പോയേനെ എന്ന പരാമർശത്തിലും കോൺഗ്രസിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് മര്യാദക്ക് ചന്ദന കുറി തൊടാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നും ആ പേടി ബിജെപിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇല്ലായെന്ന പരാമർശത്തിലും പത്മജ മാപ്പു പറയണമെന്നാണ് അലോഷ്യസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
കെ. കരുണാകരന്റെ മകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കരുതെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്ക. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻനിലപാടുകളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന നിർദേശം പത്മജക്ക് നൽകിയതെന്നാണ് സൂചന. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പത്മജ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മാപ്പപേക്ഷ നടത്തി. ഇതോടെ പത്മജയുടെ പുനഃപ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത നേതാക്കളുടെ അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാനായെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പത്മജയുടെ മടങ്ങിവരവ് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.