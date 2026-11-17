സിപിഎം നേതാവ് ഐപി ബിനുവിനെ പൊലീസ് റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉള്പ്പെടുത്തി; ഭരണകൂട പ്രതികാരമെന്ന് ബിനുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.എം പാളയം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഐ.പി. ബിനുവിനെ പൊലീസ് റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലടക്കം പ്രതിയായ ബിനുവിനെതിരെയാണ് വഞ്ചിയൂർ പൊലീസിന്റെ നടപടി. നിലവിലുള്ള നാല് ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം. അതേസമയം, നടപടി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ബിനു ആരോപിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി വഞ്ചിയൂർ എസ്.ഐ വീട്ടിലെത്തി റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയിച്ചതായി ബിനു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേസുകളുടെ എണ്ണമാണ് പരിഗണിച്ചതെന്നായിരുന്നു എസ്.ഐയുടെ മറുപടിയെന്നും ബിനു പറയുന്നു.
മുൻകാല സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ളതെന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ബിനു അവകാശപ്പെട്ടു. 2016ന് മുമ്പ് യു.ഡി.എഫ് ഭരണകാലത്താണ് സമരക്കേസുകളുണ്ടായത്. പിന്നീട് പത്തുവർഷത്തിനുശേഷം ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രതിയായതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിയുടെ നാണക്കേട് മറയ്ക്കാനാണ് പുതിയ നടപടിയെന്നാണ് ബിനുവിന്റെ ആരോപണം. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. നവംബർ 13നാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി നിരസിച്ചത്.
തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപഹാസ്യനാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഒരു എസ്.ഐയുടെയോ സി.ഐയുടെയോ മാത്രം തീരുമാനമാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും ബിനു ആരോപിച്ചു. ഉന്നതങ്ങളിലെ ഗൂഢാലോചനയും ആർ.എസ്.എസ് പോലുള്ള സംഘടനകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവുമാണ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
രാഷ്ട്രീയ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെയും സമാനമായി റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോയെന്നും ബിനു ചോദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും നടപടിയെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പേട്ടയിലെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ആക്രമണക്കേസിൽ ബിനു പ്രതിയാണ്. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന കാര്യാലയം ആക്രമിച്ച കേസിലും വിചാരണ നേരിടുന്നുണ്ട്.
കേസുകളുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ചാണ് റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം. സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ.സി.പിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും.