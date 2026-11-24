അമ്പരപ്പിൽ സി.പി.എം; ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കടലിലേക്ക് പാർട്ടിയെ വലിച്ചിട്ട് ‘ജയരാജകലഹം’text_fields
തിരുവനന്തപുരം: തെറ്റുതിരുത്തലിലൂടെ മുഖംമിനുക്കി ജനവിശ്വാസമാർജിക്കാനും അണികളിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനും വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കടലിലേക്ക് സി.പി.എമ്മിനെ വലിച്ചിട്ട് ‘ജയരാജകലഹം’. പയ്യന്നൂരിലെ ധനരാജ് വധക്കേസിൽ 16 പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെവിട്ടതിലൂടെ ഇടതുകാലത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും വീഴ്ചകൾ പരസ്യമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ട അതേ ദിവസങ്ങളിലാണ്, കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പി. ജയരാജനും ഇ.പി. ജയരാജനും തമ്മിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ അന്വേഷിക്കാൻ പാർട്ടി കമീഷനെ നിയോഗിച്ച വിവരം പുറത്തുവന്നത്.
പരസ്പരം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ക്വട്ടേഷൻ-സ്വർണക്കടത്ത് ബന്ധങ്ങളും ഉന്നയിച്ച ഇ.പി.-പി.ജെ. പോര്, വർഗരാഷ്ട്രീയവും കേഡർ അച്ചടക്കവും ലളിതജീവിതവും മുഖമുദ്രയായി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സി.പി.എമ്മിന്റെ ധാർമിക അടിത്തറയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കലഹം പരസ്യമായതോടെ അണികളിലും ആശയക്കുഴപ്പവും നിരാശയും ശക്തമാകുന്നു. സർക്കാറിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് പാർട്ടിയിലെ ഈ പാളയത്തിൽ പട.
മുൻകാലങ്ങളിൽ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾക്കെതിരെയോ പി.കെ. ശശി കേസിലോ പി. ജയരാജൻ മഹത്വവത്കരണ വിവാദത്തിലോ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടികൾ പോലെ എളുപ്പത്തിൽ ഒതുക്കാവുന്നതോ പരിഹരിക്കാവുന്നതോ അല്ല നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി. വി.എസ്-പിണറായി വിഭാഗീയതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിണറായി പക്ഷത്തോടൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്ന ഇ.പി. ജയരാജൻ, പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ അണിയറ രഹസ്യങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയുന്ന നേതാവാണ്. ബി.ജെ.പി നേതാവ് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറെ കണ്ടത് സമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അമർഷത്തിലായിരുന്ന ഇ.പിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് നേതൃത്വം വർഷങ്ങളോളം റിസോർട്ട് വിവാദം മാറ്റിവെച്ചത്.
ഇ.പിയുടെ കത്തിൽ പിണറായിക്കും മകൾക്കുമെതിരായ കേസ് രേഖകൾ ശേഖരിച്ചതും പി. ശശിക്കെതിരായ പരാതിയും അന്തരിച്ച കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരായ പ്രചാരണവും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്, പി. ജയരാജനെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വികാരം തിരിച്ചുവിടാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
മറുവശത്ത്, കണ്ണൂരിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള അണികൾക്കിടയിലും ‘പി.ജെ. ആർമി’ പോലുള്ള സൈബർ ഇടങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് പി. ജയരാജൻ. കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി വടകരയിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടികൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നതും അണികൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയത്തുനിന്ന് മത്സരിച്ച വി.എൻ. വാസവന് പുറമെ പി. ജയരാജൻ മാത്രമായിരുന്നു ജില്ല സെക്രട്ടറിയായുണ്ടായിരുന്നത്. വാസവനെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയാക്കിയപ്പോൾ പി. ജയരാജനെ മാറ്റിനിർത്തിയത് ആസൂത്രിത വെട്ടലാണെന്ന വികാരം അനുയായികളിൽ ശക്തമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂരിലെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ വിഭാഗീയതയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിനോ വഴിതുറക്കും. കണ്ണൂരിലെ കേഡർ-സൈബർ അടിത്തറയിലുണ്ടാകുന്ന ഭിന്നത സംഘടനാ ശേഷിയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും പാർട്ടിക്കുണ്ട്.