രാജ്യം ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിൽ -ഡോ. ജി. മോഹൻ ഗോപാൽ

രാജ്യം ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിൽ -ഡോ. ജി. മോഹൻ ഗോപാൽtext_fields
കണ്ണൂർ: രാജ്യം സിവിൽ വാറിന്റെ വക്കിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രമുഖ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റും നാഷനൽ ലോ യൂനിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലരുമായ ഡോ. ജി. മോഹൻ ഗോപാൽ. കണ്ണൂർ എം.എൻ. വിജയൻ പഠന കേന്ദ്രം ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ‘വിജയൻ മാഷ് ഓർമ’ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അമേരിക്ക സ്വതന്ത്രമായി 72 വർഷത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു അവിടത്തെ സിവിൽ വാർ. ഇന്ത്യയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം അത്രയും വർഷം പിന്നിടുകയാണ്.
അംബേദ്കർ പകർന്ന ജനാധിപത്യ ചിന്തയും ഗോൾ വാൾക്കർ അഴിച്ചുവിട്ട ബ്രാഹ്മണ്യവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെയും ആധിപത്യം അനുവദിക്കാത്ത ഭരണഘടനയുടെ സത്ത ജുഡീഷ്യറി മറന്നു കൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ജുഡീഷ്യറി ഭരണഘടനയെ പിൻപറ്റുകയല്ല, ഭരണഘടന ജുഡീഷ്യറിയെ നയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മോഹൻ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
നോവലിസ്റ്റും എം.എൻ. വിജയന്റെ സഹയാത്രികനുമായ ജോജി എം.എൻ. വിജയൻ അനുസ്മരണം നടത്തി. ചൂര്യായി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. പി.പി. മോഹനൻ സ്വാഗതവും ഉമ്മർ ചാവശ്ശേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.