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    കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കട രാത്രി തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു

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    കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കട രാത്രി തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു
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    ത​ളി​ക്കു​ളം: ത​ളി​ക്കു​ളം ന​മ്പി​ക്ക​ട​വ് ക​ലിം​ഗ ന​ഗ​റി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​രി​ഗ മ​നോ​ജി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഹാ​ൻ​ഡി ക്രാ​ഫ്റ്റ് ഷോ​പ്പ് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​ർ തീ ​വെ​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. വീ​ടി​ന് അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ട​ക്ക് നേ​രെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​വെ​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​നോ​ജ് ശു​ചി​മു​റി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ട ക​ത്തു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ അ​മ്മ സ​ര​ള​യെ​യും ഭാ​ര്യ സ​രി​ഗ​യെ​യും വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തി മോ​ട്ടോ​ർ അ​ടി​ച്ച് തീ ​കെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന മ​നോ​ജ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ചി​ല​ർ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ് പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി പ​ര​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജാ​തി​പ്പേ​രും വി​ളി​ച്ച് ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വ​ല​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സും ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ക ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ഐ. ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി​യും മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​സ്. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​റും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Congress Worker's Handicraft Shop Set on Fire in Thrissur
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