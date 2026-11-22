ഭരണ-സംഘടനാ തർക്കം രൂക്ഷം: പരിഹാരം തേടി കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഡൽഹിക്ക്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം മുറുകുമ്പോൾ പരിഹാരത്തിന് നേതാക്കൾ ഡൽഹിക്ക്. ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെടാതെ പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാകില്ലെന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പരാതി പലവഴി ഹൈക്കമാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇടപെടലുണ്ടായിട്ടില്ല. അടിയന്തര ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള വഴിതേടി കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് അടുത്തദിവസം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും.
സർക്കാർ-പാർട്ടി ഏകോപനത്തിന് മുഴുവൻസമയ കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനവിഷയം. പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെയും എം.എൽ.എമാർ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റായ ഇടങ്ങളിലെ മാറ്റവുമടങ്ങുന്ന പുനഃസംഘടനയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. അതിനിടെയാണ് ഭരണ-സംഘടനാതർക്കം കടുത്തത്. പി.എസ്.സി, ദേവസ്വംബോർഡ് നിയമനങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പോരായി. ബോർഡ്-കോർപ്പറേഷൻ നിയമനമടക്കം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് 'ഒത്തുതീർപ്പ് സമിതി' എന്ന നിർദേശവുമായാണ് സണ്ണി ജോസഫ് ഡൽഹിക്ക് വണ്ടികയറുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാവെന്ന നിലയിൽ മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നുണ്ട്.
കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചർച്ചനടത്തി തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് വി.ഡി. സതീശന്. പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഇതിലൂടെ കഴിയില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് വാദിക്കുന്നു. ഇതോടെയാണ് കെ.സി പക്ഷത്തുനിന്ന് എ.പി. അനിൽകുമാർ പ്രധാന വിമർശകനായി രംഗത്തെത്തിയത്. പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതി പഴയ എ വിഭാഗം നേതാക്കളും ഉന്നയിക്കുന്നു. സംഘടനാച്ചുമതലയുള്ള എ.ഐ. സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ പേരിലാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കലാപക്കൊടിയേന്തി മുന്നിലുള്ളത്. ലീഗിനെ കൂടി അക്രമിച്ചുള്ള നിലപാട് എ.പി. അനിൽകുമാർ സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് രംഗം കൂടുതൽ വഷളായത്.
അതേസമയം, ആര് എന്തു കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അഞ്ചുവർഷം വി.ഡി. സതീശൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. മുഖ്യമന്ത്രി ശക്തമായിത്തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകും. കാബിനറ്റിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. മന്ത്രിമാരിൽ കൊള്ളാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒറ്റമന്ത്രിയും അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ജി.സുധാകരൻ എം.എൽ.എ. അത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വാസമാണ് മന്ത്രിയാകുന്നതിൽ പ്രധാനം. അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലമേ ഒരാൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരാനാകൂ എന്നും ജി. സുധാകരൻ കൂട്ടിചേർത്തു.