‘സംഘിത്താവളങ്ങളിൽ പോയ അപഥസഞ്ചാരകർക്കുള്ള ഇടമല്ല കോൺഗ്രസ്, ഇനിയും അവഗണന നൽകി അവരെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ....’ പത്മജക്കെതിരെ ഡോ. ജിന്റോ ജോൺtext_fields
കൊച്ചി: ബി.ജെ.പിയിൽനിന്ന് രാജിവെച്ച മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പത്മജ വേണുഗാപാലിനെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡോ. ജിന്റോ ജോൺ. കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ ഇനിയും 'അവഗണന' നൽകി വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് നേതൃത്വത്തോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
പത്മജയെ സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കേണ്ട ഗതികേടില്ലെന്നും പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും ജിന്റോ ജോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസിനെയും നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ആക്ഷേപിച്ച് പാർട്ടി വിട്ടുപോയവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് സാധാരണ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്.
രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പരിഗണനയില്ലെന്നും വലിയ അവഗണനയും അപമാനവുമാണ് നേരിട്ടതെന്നുമായിരുന്നു പത്മജയുടെ ആരോപണം. അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടുള്ള ആകർഷണത്തെക്കുറിച്ചും പത്മജ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം ബിജെപിയിലും അവഗണന അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന നിലപാടുമായി അവർ പുറത്തുവരുന്നത് അധികാരത്തോടുള്ള താൽപര്യം കൊണ്ടാണ്.
കോൺഗ്രസിന് അധികാരമില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് സാധാരണ പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ പോരാടിയാണ് പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാതെ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനുവേണ്ടി എത്ര സമരങ്ങളിൽ പത്മജ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്? എത്ര സമരക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്?
കെടിഡിസി ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനവും ലോക്സഭ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിരവധി തവണ സ്ഥാനാർഥിത്വവും കെ.പി.സി.സിയിലെ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടും അവഗണനയെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ചാണ് അവർ പാർട്ടി വിട്ടത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പരസ്യമായി വിമർശിച്ചതും മറക്കാറായിട്ടില്ല.
പത്മജക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തകനെയോ അനുഭാവിയെയോ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അന്നവർ കൊണ്ടുപോയത് കെ. കരുണാകരൻ എന്ന എക്കാലത്തെയും ലീഡറുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെഗസി ആയിരുന്നു. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അത്രയും അപമാനം ആ മനുഷ്യന് നൽകാൻ മാത്രം ഈ മകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ബിജെപിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാലത്ത് പത്മജ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകളും പരിശോധിക്കപ്പെടണം. കടുത്ത ഇസ്ലാമോഫോബിയയും വർഗീയ വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആ രണ്ടര വർഷം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കേൽപിച്ച മുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല.
അധികാര അലങ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാനാകാത്തവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ ഇനിയും അവഗണന നൽകി വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന അഭ്യർഥനയുണ്ട് നേതൃത്വത്തോട്. ഒടുങ്ങാത്ത അധികാരാഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി പരിഗണനകൾ കൊടുക്കാൻ മാത്രം സ്ഥാനങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലെന്നും തിരിച്ചറിയണം -ജിന്റോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
പത്മജ വേണുഗോപാൽ രണ്ടര വർഷം മുൻപ് 'വലത്തോട്ട്' നോക്കിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കസേര ഇല്ലായിരുന്നുവത്രേ! 'ഒരുപാട് അപമാനവും അവഗണനയും വേദനയും സഹിച്ചാണ്' അവർ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നതത്രേ!! അങ്ങനെ 'അവഗണന സഹിച്ച്' മടുത്തപ്പോൾ അവരെ ബിജെപിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് മോദിജി ആണത്രേ!!!
രണ്ടര വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറേയധികം മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും കൊണ്ട് സാധാരണ പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ പോരാടിയതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പത്മജക്ക് വീണ്ടും ബിജെപിയിൽ 'അവഗണന' തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പത്മജ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയതിനിപ്പുറം അവർ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട തൃശ്ശൂർ ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. അന്നവർ പോയപ്പോൾ സ്വന്തമായൊരു കസേര കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കേൾവി. അതുകൊണ്ട് ബിജെപിയിലും അവർക്ക് കടുത്ത അവഗണനയായിരുന്നു. കൂടെയാളില്ലാത്തവരോട് അവഗണന കാണിക്കാതിരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സല്ലല്ലോ ബിജെപി. പത്മജക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തകരേയോ അനുഭാവിയേയോ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അന്നവർ കൊണ്ടുപോയത് കെ കരുണാകരൻ എന്ന എക്കാലത്തേയും ലീഡറുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെഗസി ആയിരുന്നു. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അത്രയും അപമാനം ആ മനുഷ്യന് നൽകാൻ മാത്രം ഈ മകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു!
കെടിഡിസി ചെയർപേഴ്സണായും ലോകസഭ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ നിരവധിവട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും കെപിസിസിയുടെ 'ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട' ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം നൽകിയെങ്കിലും 'കടുത്ത അവഗണന' എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തുപോയി സോണിയ ഗാന്ധിയേയും രാഹുൽഗാന്ധിയേയും ഹൈക്കമാൻഡിനേയും പാർട്ടിയെ മൊത്തത്തിലും ആവോളം ആക്ഷേപിച്ചത് മറക്കാറായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, കടുത്ത ഇസ്ലാമോഫോബിയ പറഞ്ഞും പരമ്പരാഗത സംഘികളോട് പോലും കിടപിടിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ - വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വിളമ്പിയും നിറഞ്ഞാടിയ രണ്ടര കൊല്ലത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാറായിട്ടില്ല.
അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം തെരുവിൽ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം അവരുണ്ടായിരുന്നോ? അവരെത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? അവരെത്ര സമരക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്? എത്ര വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല. പത്ത് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനെ തേടിയെത്തുന്നത് അധികാരവീത കൊതി മാത്രമാണ്.
അധികാര അലങ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാനാകാത്തവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി അവരെ ഇനിയും 'അവഗണന' നൽകി വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് നേതൃത്വത്തോട്.
ഒടുങ്ങാത്ത അധികാരാഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി 'പരിഗണനകൾ' കൊടുക്കാൻ മാത്രം സ്ഥാനങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലെന്നും തിരിച്ചറിയണം. മഴ മാറുമ്പോൾ കുടമടക്കി വച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെ, വെയില് മാറിയപ്പോൾ ചോലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നപോലെ പരമാവധി അവസരങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച ശേഷം ആക്ഷേപിച്ചു ഇറങ്ങി നടന്നവർക്ക് പരവതാനിയിട്ട് സ്വീകരിക്കും മുൻപ് ഒരു പൊതുനിലപാട് ഉണ്ടാകണം. കാരണം അവർക്ക് ഈ പാർട്ടി വെറുമൊരു കുടയും തണലും മാത്രമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാഭിമാന ബോധത്തിന്റെ പ്രതീകവും പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധ്യവും.
സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാരും സംഘികളുടെ ട്രെയിനിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരാളേയും പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ടില്ല. ആശ്രിത ആനുകൂല്യത്തിൽ മാത്രം കിട്ടിയതൊന്നും പോരാഞ്ഞ് അധ്വാനമില്ലാതെ കിട്ടിയതിന്റെ ആ അധിക ദഹനക്കേടിൽ പാർട്ടി വിട്ട് സംഘിത്താവളങ്ങളിൽ പോയി തിരിച്ചുവരുന്ന അപഥസഞ്ചാരകർക്കുള്ള അവസാന ഇടമല്ല കോൺഗ്രസ്.
ആമാശയ പൂരണത്തിനായി കടുത്ത വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും പറയുന്നവരുടെ വഴിയമ്പലമായി കോൺഗ്രസ്സിനെ മാറ്റരുത്. കരുണാകരന്റെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ സംഘികളുടെ നഗരികാണിക്കൽ നടത്തിയതിന്റെ പാപക്കറ കഴുകി വെടിപ്പാക്കട്ടെ ആദ്യം.
സംഘിക്കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അവധി വാങ്ങും മുൻപ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യാനേഷികളുടെ ആശ്രയകേന്ദ്രമല്ല കോൺഗ്രസ്സെന്ന് നിലപാട് പറയണം. പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഉപ്പുംകൂട്ടി പരമാവധി ഉണ്ടുവളർന്നവർ തോന്നിയപോലെ ഇറങ്ങിനടന്ന് തിരികെയെത്തുമ്പോൾ ബന്ധുതർക്കം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ ഇത് കുടുംബസ്വത്ത് വീതംവയ്ക്കലല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തെരുവിൽ പോരാടി ജയിച്ച മനുഷ്യരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റേയും രാഷ്ട്രീയാന്തസ്സിന്റേയും ഓഹരി കൊടുക്കും മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ബോധ്യപ്പെടണം. പറ്റിത്തീനികൾ ബാക്കിവച്ച കോൺഗ്രസ്സിനെ കൊണ്ട് കുറേ മനുഷ്യർ രാപകലുകൾ പോരാടി നേടിയ വിജയത്തിന്റെ പങ്കുപറ്റാൻ വരുന്നവരുടെ മുൻചെയ്തികളെ മറക്കാനുള്ള സമയമെങ്കിലും തരൂ. ഉന്നത നേതാക്കളുടെ ഒറ്റവിളിയിൽ മറക്കേണ്ടതല്ല ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്കേറ്റ മുറിവിന്റെയാഴം.
ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലെ പ്രാദേശിക അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയുമായി അകന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും തിരികെ വരാൻ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കണമെന്നിരിക്കെ സകല അധികാര സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടിയതിന്റെ എല്ലിനിടയിൽകുത്ത് കൊണ്ട് പാർട്ടിയെ, പണിയെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെ ആക്ഷേപിച്ച് പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടിയപ്പോയവർക്കുള്ള എളുപ്പയിടമല്ല കെപിസിസി ഓഫീസെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. തത്ക്കാല ഭാഗ്യാനേഷികളായി ബിജെപി വിടുന്നവർ ഒരല്പ്സമയം പുറത്തു നിൽക്കട്ടെ, പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തട്ടെ. ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ഹിതപരിശോധന വേണ്ടതല്ലേ? അവസര വാദത്തിന്റെ നാണംകെട്ട മാതൃകകൾക്ക് ഒരു പരിധിയൊക്കെയില്ലേയെന്ന് മനുഷ്യർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക്, പ്രവർത്തകർക്ക് ഉത്തരവും വേണ്ടേ?
ബിജെപിയോട് ഇ-മെയിലെങ്കിലും അയച്ച് രാജി പറയാനുള്ള മര്യാദ കാണിച്ച അവരന്ന് കോൺഗ്രസ്സിനെ തെരുവിൽ നിർത്തിയത് എത്രമാത്രം അവജ്ഞയോടെയാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ആര് വന്നാലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം പ്രവർത്തകർക്കും സാമാന്യജനത്തിനും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടി വേണ്ടതല്ലേ. ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര പശ്ചാതാപമുള്ള ധൂർത്തപുത്രരെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ. അവരൊന്നല്പ്പം കാത്ത് നിൽക്കട്ടെ. ക്ലാരിറ്റി വരുത്തട്ടെ. ഇനിയും ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കട്ടെ.
കോൺഗ്രസിനെ അടുത്ത പരിചയമില്ലാത്തവർ സിപിഎമ്മിൽ നിന്നും ബിജെപിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതുപോലെയല്ല പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സർവ്വസൗകര്യങ്ങളും പറ്റി ഇവിടെ നിന്നവർ കൂടുതൽ 'മെച്ചങ്ങൾക്കായി' ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോയി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവരുന്നത്. ആ പശ്ചാത്താപ വിവശത പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ബിജെപി വിടുന്ന ഭാഗ്യാന്വേഷികളെ കാത്ത് വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ കോൺഗ്രസ് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുവരേയും കോൺഗ്രസ്സിലേക്കെന്ന് പറയാത്തവരെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആവേശക്കമ്മിട്ടിക്കാർ അതുകൊണ്ട് പൊടിക്കൊന്നടങ്ങണം. അവരെ ഒന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കാനെങ്കിലും അനുവദിക്കൂ സ്വാഗത കമ്മറ്റിക്കാരേ... കോൺഗ്രസ്സിൽ കിട്ടാത്ത 'സ്വാതന്ത്ര്യം' ആവോളം അനുഭവിച്ച ശേഷം പോരേ ഈ സ്വാഗതവിളമ്പരങ്ങൾ?