‘വേറൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, എല്ലാം ഞാൻ തീർത്തോളും...’ ആശുപത്രി ഉടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് 10 ലക്ഷം എണ്ണി വാങ്ങി കോൺഗ്രസ് നേതാവ്; പൊലീസ് പൊക്കിയതിന് പിന്നാലെ നെഞ്ച് വേദനtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ആശുപത്രി ഉടമയിൽനിന്ന് 500 രൂപയുടെ കെട്ടുകൾ ഓരോന്നായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഡിസിസി അംഗം സുഹൈൽ ഷാജഹാന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്. ‘വേറൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, എല്ലാം ഞാൻ തീർത്തോളും...’ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ പണം കൈപ്പറ്റുന്നത്. ആനയറ സബൈൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർമാൻ ഡോ.സബൈൻ ശിവദാസിന്റെ പക്കൽനിന്നാണ് തുക വാങ്ങിയത്.
ഇതിനുപിന്നാലെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സുഹൈലിനെ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് അഭിനയമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും സ്റേറഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.
സബൈൻ ആശുപത്രിക്കെതിരെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ വ്യാജ വാർത്ത നൽകിയശേഷം അതു പിൻവലിക്കാനായി 10 ലക്ഷം രൂപ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഡോ.സബൈൻ ശിവദാസ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറെ മുൻകൂട്ടി വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പണം കൈപ്പറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനിടെ പേട്ട പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സുഹൈൽ അടക്കം 5 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.
ഇന്നലെ പണം വാങ്ങുന്നതിനായി സുഹൈൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ജീവനക്കാർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പണം സ്വീകരിക്കുന്ന വിഡിയോ ആശുപത്രി അധികൃതർ തന്നെ വിഡിയോയിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു. കൈപ്പറ്റിയ പണവുമായാണ് സുഹൈലിനെ പേട്ട എസ്എച്ച്ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. 2022 ജൂണിൽ നടന്ന എകെജി സെന്റർ ആക്രമണക്കേസിലെ പ്രതിയാണു കഠിനംകുളം സ്വദേശിയായ സുഹൈൽ. എന്നാൽ അച്ചടക്ക നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സുഹൈലിനെ നേരത്തേ പുറത്താക്കിയതാണെന്നും നിലവിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.