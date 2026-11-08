ഗ്യാനേഷിനെതിരായ പരാതി: നടപടി തുടങ്ങി വിജിലൻസ്, പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴിയെടുക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണ നടപടികളിലേക്ക് വിജിലൻസ്.
ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് നീക്കം. അങ്കമാലി-തിരുവനന്തപുരം എം.സി റോഡ് വികസനത്തിന് കരാർ ഏറ്റെടുത്ത മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ എൻജിനീയർ ലീ സീ ബീൻ ക്വാലാലംപൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അന്ന് മരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ കൂടി ഇടപെടൽ കാരണമെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി.
ബില്ലുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ അന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗ്യാനേഷ് പണമാവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന ലീ സി ബെന്നിന്റെ സുഹൃത്ത് സാജന്റെ പരാതിയിലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തയാൾ പറഞ്ഞതായുള്ള വിവരം മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് നിയമപ്രാബല്യമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം വിജിലൻസ് വിഭാഗം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരിച്ചയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കേ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി സ്വീകരിക്കാമെന്നായിരുന്നു നിയമോപദേശം.
എൻജിനീയർമാർ അംഗീകരിച്ച ബില്ലുകൾ 2006 മേയ് മുതൽ കാരണമില്ലാതെ തടഞ്ഞുവെച്ചതായി പരാതിയിലുണ്ട്. ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള 215 കോടിയുടെ റോഡ് വികസന പദ്ധതിയിൽ തുക പാസാക്കുന്നതിലും ബിൽ മാറുന്നതിലുമടക്കം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് മരണത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് ലീ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ അന്നത്തെ ഇടതുസർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും തുടർനടപടികളുണ്ടായില്ല. ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുമതലയിൽനിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഗ്യാനേഷ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി. ഇതോടെ കേസും കെട്ടടങ്ങി.
പ്രതിസന്ധി കാരണം റോഡ് നിർമാണത്തിനുള്ള കൺസോർട്യം കരാർ സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. 56 ശതമാനം നിർമാണമേ ആ ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായിരുന്നുള്ളൂ.