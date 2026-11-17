സ്പെഷൽ ഓർഡർ വഴി വിദ്യാർഥി പ്രവേശനം: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ കുറ്റ്യാടി സ്കൂൾ മാർച്ചിൽ സംഘർഷംtext_fields
കുറ്റ്യാടി: സ്പെഷൽ ഓർഡർ വഴി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുറ്റ്യാടി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി. പൊലീസ് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനിടെ പ്രവർത്തകർ സ്കൂൾ ഗേറ്റ് തകർത്തു. ഒരു പൊലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റു. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ കുന്നുമ്മൽ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെയും എസ്.എസ്.എഫ്.ഐ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വെവ്വേറെ മാർച്ച് നടത്തിയത്.
ഭരണത്തിന്റെയും എം.എൽ.എമാരുടെയും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് 28 വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിൽ പ്ലസ്വണിന് അഡ്മിഷൻ നേടിയതായി സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. അധ്യയനവർഷം ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും സ്പെഷൽ ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ. രജിൽ, പ്രസിഡന്റ് വി.ആർ. വിജിത്ത്, എം. സബീഷ്, ഫിദൽ റോയസ്, സി.പി. ദിനുപ്, അരുൺ രാജ്, എസ്.എഫ്.ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അഭിരാം പ്രകാശ്, പ്രസിഡന്റ് അഭയ് വിനോദ്, ജില്ല കമ്മിറ്റി അംഗം ടീസ്റ്റ, അമൽജിത്ത്, അഭിരാഗ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
‘സമരത്തിന്റെ മറവിൽ നടന്നത് അതിക്രമം’
കുറ്റ്യാടി: സ്പെഷൽ ഓർഡറിലൂടെ കുട്ടികൾ പ്ലസ് വണിന് സകൂളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥി, യുവജന സംഘടനകൾ നടത്തിയത് അതിക്രമമാണെന്ന് കുറ്റ്യാടി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി.ടി.എ. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനടുത്ത് തമ്പടിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരുന്നു.
അകത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറാൻ ശ്രമിച്ച ഇവരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞ് പ്രതിനിനിധികളെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകനുമായി സംസാരിച്ചു. അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത് സർക്കാർ ആണെന്നും ഉത്തരവിലൂടെ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികളെ ക്ലാസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതോടെ ഇവർ പിരിഞ്ഞുപോയി. എന്നാൽ അൽപസമയത്തിനുശേഷം ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ സ്കൂളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഗേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് സംഘത്തെ തള്ളിമാറ്റി ഗേറ്റ് തകർത്താണ് അകത്തുകടന്നത്. ഗേറ്റ് വീണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പൽ ചാർജുള്ളയാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതായും ആരോപിച്ചു.
പുതുതായി അഡ്മിഷൻ നൽകിയ കുട്ടികളെ പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അധ്യാപകരെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് പിരിഞ്ഞുപോയതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അതിക്രമത്തിൽ പി.ടി.എ, എസ്.എം.സി സംയുക്തയോഗം പ്രതിഷേധിച്ചു. പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. മനാഫ്, എസ്.എം.സി ചെയർമാൻ സമീർ ഓണിയിൽ, എം.കെ. ലത്തീഫ്, ടി.എം. നൗഷാദ്, നവാസ് അടുക്കത്ത്, ബൈജു കരണ്ടോട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.