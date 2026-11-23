‘മരണവീടുണ്ട്, ആഘോഷം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടില്ല’; കോഴിക്കോട്ട് വിവാഹത്തിനിടെ വരന്റെ സംഘവും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ കൂട്ടത്തല്ല്!text_fields
കോഴിക്കോട്: നാട്ടുകാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കം കൂട്ടത്തല്ലിൽ കലാശിച്ചു. കോഴിക്കോട് നാദാപുരം തൂണേരിയിൽ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. വധുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ വരന്റെ സംഘം പടക്കം പൊട്ടിച്ചതും ആഘോഷിച്ചതും തടഞ്ഞതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായത്.
വധുവിന്റെ അയൽപക്കത്ത് മരണവീടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ നേരത്തേ വരനോടും കൂട്ടുക്കാരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, അത് വകവെക്കാതെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ബാന്റ്മേളം സംഘടിപ്പിച്ചും ആഘോഷിച്ച വരന്റെ സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതാണ് വാക്കേറ്റത്തിലും പിന്നീട് കൂട്ടത്തല്ലിലും കലാശിച്ചത്.
അടുത്ത് മരണവീടുള്ളതിനാൽ ആഘോഷം പാടില്ലെന്ന കാര്യം തുണേരിയിലെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയടക്കം വരന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കല്യാണ ദിവസം പേരോട് നിന്നും തുണേരിയിലെ വധൂഗൃഹത്തിലെത്തിയ വരന്റെ സംഘം പടക്കവും ബാന്റ്മേളവും ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷ സാമഗ്രികളുമായാണ് എത്തിയത്. ഇത് കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരുമായി വരന്റെ കൂട്ടുകാർ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി.
സംഭവം വിവാഹ പന്തലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് കൂട്ടത്തല്ലിലേക്ക് നീങ്ങിയ സംഘർഷം വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാദാപുരം പൊലീസാണ് ശാന്തമാക്കുകയും മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും അന്യേന്യം പരാതിയില്ലാത്തതിനാൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടില്ല.