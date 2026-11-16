പെട്രോളിൽ എഥനോൾ പരിശോധന ശക്തമാക്കി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്; ആലപ്പുഴയിലും കാസർകോഡും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു

പെട്രോളിൽ എഥനോൾ പരിശോധന ശക്തമാക്കി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്; ആലപ്പുഴയിലും കാസർകോഡും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചുtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പെട്രോളിൽ നിശ്ചിത പരിധിയിൽ കൂടുതൽ എഥനോൾ കലർത്തി വിൽപന നടത്തുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ പമ്പുകളിൽ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഇന്ധനം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ-ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് വ്യക്തമാക്കി. കർണാടകയിലെ ചില പമ്പുകളിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ എഥനോൾ കലർത്തിയ ഇന്ധനം വിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേരളത്തിലും പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ബി.ഐ.എസ്) നിഷ്കർഷിച്ച ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണോ പെട്രോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തും. മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വരുംദിവസങ്ങളിലും വിവിധ ജില്ലകളിൽ പരിശോധന തുടരുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാല് ജില്ലകളിലെ ഒമ്പത് പമ്പുകളിൽ നിന്ന് സമാന രീതിയിൽ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലെ ബി.പി.സി.എൽ പമ്പിലും തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലെ ഐ.ഒ.സി പമ്പിലുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. അമ്പലപ്പുഴ, കാര്ത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരുടെയും റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെയും പെട്രോളിയം കമ്പനി പ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ എറണാകുളം റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു.
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലെ ജിയോ പമ്പിലും അണങ്കൂർ കണന്തക്കാട് ഫയർസ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഐ.ഒ.സി പമ്പിലുമാണ് പരിശോധന നടന്നത്. ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെയും വിവിധ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. മായം ചേർക്കലുകളും അളവിലുളള തിരിമറികളും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സമാന പരിശോധനകൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.