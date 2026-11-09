കെ.കെ. ജയചന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ, വി. ശിവൻകുട്ടി ട്രഷർ; സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും

കെ.കെ. ജയചന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ, വി. ശിവൻകുട്ടി ട്രഷർ; സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കുംtext_fields
കോട്ടയം: സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നു നടക്കും. രാവിലെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു ഭാരവാഹികളുടെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളുടെയും പട്ടിക അന്തിമമാക്കും. തുടർന്നു സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന എളമരം കരീമിന് പകരം നിലവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗവുമായ കെ.കെ. ജയചന്ദ്രനെയാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ തുടരുകയും മുൻമന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ട്രഷററാകും.
45 ഭാരവാഹികൾ, 4 ക്ഷണിതാക്കൾ എന്നിവർക്കു പുറമേ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ, ക്ഷണിതാക്കൾ എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മിറ്റിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ 20 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും 21 സെക്രട്ടറിമാരുമുണ്ട്. കമ്മിറ്റിയിലെ കെ.പി. സഹദേവൻ, എ.വി. റസൽ, എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, എൽ. ഇന്ദിര, ഷീല അലക്സ് എന്നിവർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. മൂന്ന് പേരെ പലപ്പോഴായി കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങളിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തി പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയേക്കും. ക്ഷണിതാക്കളിലും മാറ്റമുണ്ടാകും.
നാഗമ്പടം നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമാപനഭാഗമായി തൊഴിലാളി റാലി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രതിനിധി സമ്മേളനവേദിയായ കെ.സി. മാമ്മൻ മാപ്പിള ഹാളിൽനിന്ന് പ്രതിനിധികളുടെ പ്രകടനവും റെഡ് വൊളന്റിയർമാരുടെ മാർച്ചുമാണ് സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈകിട്ട് നാലിന് സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾ ജാഥയായി മൈതാനത്തേക്ക് നീങ്ങും. കെ.കെ റോഡ് വഴി സെൻട്രൽ ജങ്ഷനിലെത്തി വൈ.എം.സി.എ റോഡ് വഴി ശാസ്ത്രി റോഡിലെത്തി, കുര്യൻ ഉതുപ്പ് റോഡ് വഴി നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.