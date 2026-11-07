പിണറായി സർക്കാറിന് മിനിമം വേതനം പോലും ഉറപ്പാക്കാനായില്ല; തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങള് അവഗണിച്ചെന്നും സിഐടിയു റിപ്പോർട്ടിൽ വിമർശനംtext_fields
കോട്ടയം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫിന്റെ തോൽവിക്ക് പിണറായി സർക്കാറിന്റെ തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ നിലപാടുകളും കാരണമായെന്ന വിമർശനവുമായി സിഐടിയു.
കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിമർശനം. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീമാണ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
എൽ.ഡി.എഫ് സര്ക്കാറിൽ നിന്ന് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ തൊഴിലാളികൾ അകലാൻ കാരണമായി. തൊഴിലാളികൾക്ക് ന്യായമായ ആനുകൂല്യം പോലും നല്കുന്നതിനുള്ള മനസ്സ് സര്ക്കാര് കാണിച്ചില്ല.
പല മേഖലകളിലും മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സര്ക്കാറിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ജനസംഖ്യയിൽ വലിയ വിഭാഗം തൊഴിലാളികളാണെങ്കിലും അവരെ അവഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഉണ്ടായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണം തൊഴിലാളികളായ അടിസ്ഥാന വിഭാഗം അകന്നതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
പരമ്പരാഗത തൊഴില് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടയിലും നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങള് പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല.
ക്ഷേമ പെന്ഷനില് സര്ക്കാര് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തപ്പോള്, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യത്തിലടക്കം വീഴ്ച വരുത്തി. തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങള് അവഗണിച്ചു എന്നും സി.ഐ.ടി.യു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
മാമ്മൻ മാപ്പിള ഹാളിൽ (ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ നഗർ) ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് എളമരം കരീം റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തപൻ സെൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച പുനരാരംഭിക്കും.
കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളിവർഗം സമരങ്ങളിലൂടെയും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറുകളുടെ ഭരണ നടപടികളിലൂടെയും ഉറപ്പാക്കിയ ജീവിത സുരക്ഷയുടെ അടിത്തറ തകർക്കുകയാണ് യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരെന്നും സി.ഐ.ടി.യു ആരോപിച്ചു.
ഇതിനെതിരെ സമര പരിപാടികൾക്കും എല്ലാ വർഗീയതകളെയും ചെറുക്കാനുള്ള തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സമ്മേളനം രൂപം നൽകും.