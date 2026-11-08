സർക്കാറിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങാൻ സി.ഐ.ടി.യു ആഹ്വാനം

സർക്കാറിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങാൻ സി.ഐ.ടി.യു ആഹ്വാനംtext_fields
കോട്ടയം: യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ തൊഴിലാളി-ബഹുജന ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രക്ഷോഭത്തിന് സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
സർക്കാറിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സമ്മേളനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നൂറുദിന കർമപദ്ധതിയുടെ കണക്കുകൾ, സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം, കരാർ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ, പി.എം ശ്രീ പദ്ധതി, സർവകലാശാല നിയമനങ്ങൾ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിലെ ഓഹരി കൈമാറ്റം, മദ്യനയത്തിലെ മാറ്റം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ്, മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രകൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനയാത്ര ഹെലികോപ്റ്റർ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ, മിഷൻ സമുദ്ര തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ വ്യക്തമായ മറുപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഒളിച്ചോടുകയാണ്.
അതേസമയം, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നാല് ലേബർ കോഡുകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാവി, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ സൗകര്യക്കുറവ്, വൈദ്യുതി നിരക്കുകളും വിതരണ പ്രശ്നങ്ങളും, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായി സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംഘ്പരിവാർ പ്രതിനിധികളെ വൈസ് ചാൻസലർമാരായി നിയമിച്ച് സർവകലാശാലകളെ രാഷ്ട്രീയ-വർഗീയ അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള വേദികളാക്കി. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളോട് കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയാണ്. സർക്കാർ ഇതിനകം 15,000 കോടി കടമെടുത്തു.
35 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കായി നടപ്പാക്കിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷ പെൻഷൻ നിർത്തലാക്കി. ആശ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം 21,000 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടന്നില്ല. തൊഴിലാളി- ബഹുജന ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം വളർത്തിയെടുക്കാനും സമ്മേളനം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.