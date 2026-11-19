ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിലെ പുക: ആശങ്കയിൽ മണിക്കൂറുകൾtext_fields
കൊട്ടിയം: ചൂരൽപൊയ്കയിലെ സ്വകാര്യ ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽനിന്നുള്ള പുക ശ്വസിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ നാടാകെ പിന്നിട്ടത് ആശങ്കകളുടെ മണിക്കൂറുകൾ. പുക ശ്വസിച്ച കുട്ടികളെ ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി സ്കൂളിൽനിന്ന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമൊപ്പം നാട്ടുകാരും ഉത്കണ്ഠയിലായി. പുക ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തലചുറ്റൽ, ഛർദി, ശ്വാസംമുട്ട് ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒന്നിനും ഒന്നരക്കും ഇടയിൽ സ്കൂളിലേക്കും തിരിച്ചും സമീപത്തെ ഹോളിക്രോസ് ആശുപത്രിയിലേക്കും ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി ആംബുലൻസുകൾ ചീറിപ്പായുന്നതായിരുന്നു കാഴ്ച.
ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞതോടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അധ്യാപകരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടികളെ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള പവലിയനിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നാലെ ആംബുലൻസുകളിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളെ കുട്ടികളുടെ ഐ.സി.യുവിലും നാലുപേരെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചാണ് ചികിത്സ നൽകിയത്. മറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക വാർഡുകളിലും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി. സംഭവം പുറത്തിറഞ്ഞതോടെ രക്ഷകർത്താക്കളും ബന്ധുക്കളും അടക്കം വലിയൊരു ജനാവലി ആശുപത്രി പരിസരത്തും സ്കൂൾ പരിസരത്തും പ്രതിഷേധവുമായി തടിച്ചുകൂടി.
കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ സമരം നടത്തിവരികയാണ്. ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ ഇതേ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ കലക്ടറെ കണ്ട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പ്ലാന്റ് നിർത്തിവെക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് തയാറാകാതിരുന്നതും അന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
ജൂൺ 10ന് സ്കൂൾ അധികൃതരും നാട്ടുകാരും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെ നേരിൽകണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് നിവേദനം നൽകി. അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ കാര്യമായി ഉണ്ടായില്ല. ജൂൺ 16ന് പ്ലാന്റിന്റെ അധികൃതർ നൽകിയ ഹരജിയെ തുടർന്ന് പ്ലാന്റിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ രാത്രികാലങ്ങളിലും പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർ സമരം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ല മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഓഫിസിന് മുന്നിലും നാട്ടുകാർ വായ് മൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ കനത്തതോടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 11ന് ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് അധികൃതർ ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത്.
പുക ശ്വസിച്ച് കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിലായ സംഭവമറിഞ്ഞ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണറും ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽ എത്തി വിവര ശേഖരണം നടത്തി.
ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടായി കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിലായ വിവരം ഹൈകോടതിയെ ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിനോക്കി എഡ്വേർഡ് പറഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞ് ചാത്തന്നൂർ എ.സി.പി രാകേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പൊലീസ് സംഘം ആശുപത്രിയിലെത്തി. മുൻ എം.എൽ.എ ജി.എസ്. ജയലാൽ, ഡി.വൈ.എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചിന്താ ജെറോം എന്നിവർ സ്കൂളിലും ആശുപത്രിയിലും എത്തിയിരുന്നു. ഹൈകോടതിയിൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽനിന്നും കാര്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിനാലാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ ഹൈകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഡി.എം.ഒക്ക് നൽകുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ക്ലിയറൻസോടെയാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
കുട്ടികൾ ആശുപത്രി വിട്ടു
കൊല്ലം: ഛർദിയും തലചുറ്റലും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വൈകീട്ടോടെ ആശുപത്രി വിട്ടു. അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയതോടെ കൊട്ടിയം ഹോളിക്രോസ് ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇവർക്കായി പ്രത്യേക വാർഡ് സജ്ജീകരിച്ചാണ് ചികിത്സ നൽകിയത്.
അതേസമയം, ഇത്രയും കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിലായ സംഭവമുണ്ടായിട്ടും കലക്ടർ ആനി ജൂല തോമസ്, വിഷ്ണുമോഹൻ എം.എൽ.എ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. അമ്പതിലധികം കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും, അവിടെ എത്തുന്നതിന് പകരം വള്ളംകളിയുടെ സംഘാടന ഒരുക്കത്തിലും പ്രചാരണത്തിലുമാണ് ജില്ല അധികൃതർ ശ്രദ്ധ നൽകിയത് എന്നത് ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിഷേധവുമായി ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ
കൊട്ടിയം: ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിൽനിന്നുള്ള പുക ശ്വസിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രിയിലായ സംഭവത്തിൽ കലക്ടർ സ്ഥലത്ത് നേരിട്ടത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ കൊട്ടിയം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊട്ടിയം ജങ്ഷനിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്കുള്ള സർവീസ് റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചിന്താ ജെറോം, ജില്ല സെക്രട്ടറി ഹരികൃഷ്ണൻ, ജോ.സെക്രട്ടറി ശബരിനാഥ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നേടിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. പിന്നാലെ റോഡ് ഉപരോധിച്ച നേതാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയശേഷമാണ് ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിച്ചത്.
‘ടാർ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധം’
കൊല്ലം: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടാർ മിക്സിങ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണെന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ ജില്ല കമ്മിറ്റി.
സ്ഥിതിഗതി നിയന്ത്രണവിധേയം
കൊട്ടിയം: പുക ശ്വസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശ്വാസതടസ്സം, ചൊറിച്ചിൽ, ഓക്കാനം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുമായി 54 സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ് കൊട്ടിയം ഹോളി ക്രോസ് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. നിലവിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ല. സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുവരികയാണ്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്.