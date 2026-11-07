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    ശബരിമല തീർഥാടനം; ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിപുലമായ സൗകര്യം

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    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം സ്​​പെഷ​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ​യും ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ക്കും
    ശബരിമല തീർഥാടനം; ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിപുലമായ സൗകര്യം
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    ശ​ബ​രി​മ​ല അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗം മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ​ത്തു​ന്ന ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യ​യ്ക്കാ​യി എ​ല്ലാ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​നും ശു​ദ്ധ​മാ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി കെ.​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​ക​ർ​ച്ച വ്യാ​ധി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും കു​ടി​വെ​ള്ളം, ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ജാ​ഗ​രു​ക​യാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ക​ല്ലി​ശ്ശേ​രി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ലും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ മ​രു​ന്ന്, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. പ​മ്പാ ന​ദി​യി​ലെ പാ​റ​ക്ക​ട​വി​ലേ​ക്ക് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, 10 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള ശ​ബ​രി​മ​ല വാ​ർ​ഡ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​രി വെ​യ്ക്കാ​ൻ 500 പേ​ർ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും 20 ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ത​യാ​റാ​ക്കും. മ​ണ്ഡ​ല മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് സീ​സ​ണി​ൽ താ​ൽ​കാ​ലി​ക ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 35 ആ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം 140 പൊ​ലീ​സി​നെ​യും 100 സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ​യും 25 ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡ്മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ക്കും. 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ക​ല്ലി​ശ്ശേ​രി റെ​യി​ൽ​വേ ഓ​വ​ർ​ബ്രി​ഡ്ജ് മു​ത​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ക്ഷേ​ത്രം വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​ക​രി​ച്ച് 15ന് ​തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കും. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യും എ​ടു​ത്തു വ​രു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 60 ഉം, ​തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് 80ഉം ​ബ​സ്സു​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും. 13 മു​ത​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വി​ന്യ​സി​ക്കും. പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ർ.​ടി.​ഒ​യും പൊ​ലീ​സും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്ലി​നി​ക് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ തു​റ​ക്കും. ജി​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്കും ഉ​ണ്ടാ​വും. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു മാ​ത്ര​മാ​യി ആ​റ് ബെ​ഡു​ക​ളും നാ​ല് ഐ.​സി.​യു ബെ​ഡു​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. റ​വ​ന്യൂ, ആ​രോ​ഗ്യം, പൊ​ലീ​സ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി, സ​പ്ലൈ​കോ എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്ക്വാ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ലം, ദി​ശാ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പു​റ​കി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി, തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, അം​ഗം അ​ഡ്വ. പി.​ഡി. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നീ​ഷ് കീ​ഴാ​മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ടി.​കെ. വി​ഷ്ണു പ്ര​ദീ​പ്, ഡി.​എം.​ഒ ഡോ. ​പി.​പി. ദി​വ്യ, ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ജെ. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള വ​കു​പ്പ് ത​ല മേ​ധാ​വി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Chengannur Steps Up Arrangements for Sabarimala Pilgrims
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