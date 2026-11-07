ശബരിമല തീർഥാടനം; ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിപുലമായ സൗകര്യം

ശബരിമല തീർഥാടനം; ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിപുലമായ സൗകര്യംtext_fields
ചെങ്ങന്നൂർ: ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശബരിമല തീർഥാടകരെത്തുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയയ്ക്കായി എല്ലാ ഭക്ഷണ വിതരണ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന കർശനമാക്കാനും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ നിർദേശം നൽകി. പകർച്ച വ്യാധികളുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. തീർഥാടകരെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബിയും കുടിവെള്ളം, ശൗചാലയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നഗരസഭയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും ജാഗരുകയാരിക്കുന്നതിനും നിർദേശം നൽകി. കല്ലിശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ സജി ചെറിയാൻ എം.എൽ.എ. അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചെങ്ങന്നൂരിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ആവശ്യത്തിന് മരുന്ന്, ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കും. പമ്പാ നദിയിലെ പാറക്കടവിലേക്ക് തീർഥാടകരെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും, 10 കിടക്കകളുള്ള ശബരിമല വാർഡ് തീർഥാടകർക്കായി തയാറാക്കുമെന്നും സജി ചെറിയാൻ എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. വിരി വെയ്ക്കാൻ 500 പേർക്കുള്ള സൗകര്യവും 20 ശൗചാലയങ്ങളും നഗരസഭ തയാറാക്കും. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസണിൽ താൽകാലിക ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 35 ആയി വർധിപ്പിക്കും. തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യാർഥം 140 പൊലീസിനെയും 100 സ്പെഷ്യൽ പൊലീസിനെയും 25 ഹോം ഗാർഡ്മാരെയും നിയോഗിക്കും. 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കും. കല്ലിശ്ശേരി റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജ് മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ ക്ഷേത്രം വരെയുള്ള റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തികരിച്ച് 15ന് തുറന്നുകൊടുക്കും. വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും എടുത്തു വരുന്നു. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 60 ഉം, തിരക്ക് കൂടുന്ന സമയത്ത് 80ഉം ബസ്സുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും. 13 മുതൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂറും ജീവനക്കാരെ വിന്യസിക്കും. പാർക്കിങ്ങിന് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ആർ.ടി.ഒയും പൊലീസും നഗരസഭയും സംയുക്തമായി പദ്ധതി തയാറാക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലിനിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തുറക്കും. ജില്ലാ ആശുപത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും ഉണ്ടാവും. തീർഥാടകരുടെ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമായി ആറ് ബെഡുകളും നാല് ഐ.സി.യു ബെഡുകളും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ സ്ക്വാഡുകളും പ്രവർത്തിക്കും. റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, പൊലീസ്, നഗരസഭ, ലീഗൽ മെട്രോളജി, സപ്ലൈകോ എന്നിവ സംയുക്തമായി സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തും. പാർക്കിങ് സ്ഥലം, ദിശാ സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. റെയിൽവേയുടെ പുറകിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കും.
ഫെസ്റ്റിവൽ കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിഗണിക്കും. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് കെ. ജയകുമാർ, അംഗം അഡ്വ. പി.ഡി. സന്തോഷ് കുമാർ, നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മനീഷ് കീഴാമഠത്തിൽ, ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ടി.കെ. വിഷ്ണു പ്രദീപ്, ഡി.എം.ഒ ഡോ. പി.പി. ദിവ്യ, തഹസിൽദാർ ജെ. താജുദ്ദീൻ എന്നിവരടക്കമുള വകുപ്പ് തല മേധാവികൾ പങ്കെടുത്തു.