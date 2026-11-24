‘ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാനാവില്ല, കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായ ആൾ’; രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ചാണ്ടി ഉമ്മൻtext_fields
കോട്ടയം: സോളാര് കേസ് കാലത്ത് ഉമ്മന്ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനും പാര്ട്ടിക്കും വേണ്ടി പരസ്യമായി പോരാടിയ ആളാണ് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താനെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന് എം.എല്.എ.
അത് മറക്കാനാകില്ല. ആ കടപ്പാട് എന്നും ഉണ്ടാകും. അന്ന് ഇടതുപക്ഷം പച്ചക്ക് വലിച്ചുകീറിയപ്പോള് പോരാളിയായി മുന്നില് നിന്നത് ഉണ്ണിത്താനാണ്. മറ്റുള്ളവരും അവരുടെ തലത്തില് പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഉമ്മന് ചാണ്ടിയെ അവസാനകാലത്ത് ചിലര് കൈവിട്ടുവെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന് പറഞ്ഞു.
കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പരസ്യമായി ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതിരോധിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അവസാന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയവരുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, അത് ഷാഫി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
‘രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം രക്തമൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വന്നപ്പോള് ഞങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്. പലവട്ടം സി.പി.എം അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു.
സോളര് സമയത്ത് കുടുംബത്തെയും ഉമ്മന്ചാണ്ടിയെയും പാര്ട്ടിയെയും സംരക്ഷിച്ച രണ്ടുപേരില് ഒരാള് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് തന്നെയാണ്. അതില് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ചാനലുകളില് നിന്ന് ചാനലുകളിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം പാര്ട്ടിയെ പ്രതിരോധിച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായ ആളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പച്ചക്ക് വലിച്ച് കീറുകയായിരുന്നു അന്ന്. ഞങ്ങളെയൊക്കെ തകര്ക്കാന് അന്ന് ഇടതുപക്ഷം ശ്രമിച്ചപ്പോള് മുന്നില് നിന്ന് പ്രതിരോധിച്ചത് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താനാണ്. അദ്ദേഹമുണ്ട്. സിദ്ദീഖുമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുമുണ്ട്. ഞങ്ങള്ക്കത് മറക്കാനാവില്ല’- ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.
ഉമ്മന്ചാണ്ടിയെയും കോണ്ഗ്രസിനെയും പ്രതിരോധിച്ച് കല്ലേറ് കൊണ്ടയാളാണ് ഉണ്ണിത്താന്. ശാരീരികമായും അതിക്രമങ്ങള് നേരിട്ടുവെന്നും പാര്ട്ടിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പാടുണ്ടെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്കും സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കുമെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ രംഗത്ത് എത്തിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ പ്രതികരണം.
ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ‘എ’ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ണിത്താൻ, തനിക്ക് ‘ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്കൂൾ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സു’കാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയമ്മ ഉമ്മൻചാണ്ടി, മകൾ മറിയം, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എന്നിവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് തനിക്ക് വേണ്ടത്. ഈ കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി ഏറെ പോരാട്ടം നടത്തിയ ആളാണ് താനെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം.
ഉണ്ണിത്താനോട് നീതി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ‘ദൈവശാപം കിട്ടും കുഞ്ഞേ’ എന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മനോട് മറിയമ്മ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.