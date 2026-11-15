ചാല സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ ട്വിസ്റ്റ്; കവർച്ചാ സംഘത്തെ പൂട്ടി പൊലീസ്, അറസ്റ്റിൽ

ചാല സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ ട്വിസ്റ്റ്; കവർച്ചാ സംഘത്തെ പൂട്ടി പൊലീസ്, അറസ്റ്റിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ചാലയിൽ ജ്വല്ലറി ഉടമയിൽ നിന്ന് സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ പിടിയിലായ അഞ്ചുപേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. അനൂപ് രാജ്, അനിൽ പ്രസാദ്, വിനോദ് ആന്റണി, അമുൽ, ദിലീപ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. വാഹനത്തിൽ നിന്ന് 400 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം കണ്ടെടുത്തു. ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട ചാല സ്വദേശി ശ്രാവണിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കവർച്ചക്ക് പിന്നിൽ ബിസിനസ് തർക്കമാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പ്രതികളായ അമുൽ, ദിലീപ് എന്നിവർ ചാലയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരാണ്. ഇവരാണ് കവർച്ചക്ക് ഇരയായ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമ നന്ദകുമാറിനെതിരെ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അനൂപ് രാജാണ് ക്വട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്തത്.
ഷാഡോ അനിൽ എന്ന അനിൽ പ്രസാദും വിനോദ് ആന്റണിയും ആണ് ബൈക്കിൽ എത്തി ജ്വല്ലറിയുടമ നന്ദകുമാറിൽനിന്ന് സ്വർണം കവർന്നത്.
തുടർന്ന് ബൈക്കിൽ ഫ്ലൈ ഓവർ പിന്നിട്ടു ഹൈവേക്ക് സമീപം എത്തുകയും കാറുമായി കാത്തുനിന്ന അനൂപ് രാജിനൊപ്പം കയറി രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്ന സംഘം പൊലീസ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടക്കുകയും പിന്നീട് വയനാട് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, നന്ദകുമാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കവർച്ചാ സംഘത്തിന് കൈമാറിയ ശ്രാവണും ഇവർക്കൊപ്പം കാറിൽ കയറി.
വയനാട്ടിലെത്തിയ സംഘം പരിചയക്കാരനും റിസോർട്ടിലെ ജോലിക്കാരനുമായ രാജീവിനെ വിളിക്കുകയും വിനോദയാത്രക്ക് എത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.45ന് പടിഞ്ഞാറത്തറയിൽ വെച്ച് വാഹനം വളഞ്ഞ് പൊലീസ് കവർച്ചാ സംഘത്തെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പൊലീസിനെ കണ്ട് ശ്രാവൺ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രാജീവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത പൊലീസ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചു നോട്ടീസ് നൽകി വിട്ടയച്ചു. പ്രതികളുമായി പൊലീസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു.
അതേസമയം, ഒരു വാഹനവും നാലുപേരുമാണ് കസ്റ്റഡിയിലായതെന്നും ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണര് അരുൾ ബി. കൃഷ്ണ. അനിൽ, ആന്റണി, അനൂപ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. വയനാട് പടിഞ്ഞാറേത്തറയിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. വാഹനം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരുന്നുവെന്നും കമീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളിൽ നിന്ന് ഒരു ബാർ ഗോൾഡ് ആണ് ലഭിച്ചത്. ഇവർക്ക് സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ സംഘവുമായി പ്രതികൾക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്താലേ പറയാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.