പാർട്ടിയിലും മുന്നണിയിലും അതൃപ്തി പുകയുന്നതിനിടെ ഇന്ന് മന്ത്രിസഭ യോഗം; മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുമോ?text_fields
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിലും മുന്നണിയിലും അതൃപ്തി പടരുന്നതിനിടെ ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും മന്ത്രിസഭ യോഗം ചേരുന്നു. പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ മന്ത്രിസഭ യോഗം സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും തർക്കങ്ങൾക്കുമാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസിലും മുന്നണിയിലും വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമാണ് വഴിവെച്ചത്.
മന്ത്രിസഭയിലെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ. മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പക്ഷ നേതാവ് എ.പി. അനിൽകുമാർ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശവും അതിന് മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തിരിച്ചടിച്ചതും മുന്നണിയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുകയാണ്.
പി.ജെ. ജോസഫിനും മാണി സി. കാപ്പനും കാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പദവി ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ഘടക കക്ഷികൾ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുന്നതിനിടെ എ.എ. അസീസിനും കാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് ആർ.എസ്.പിയും രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എൽ.പി.എസ്.ടി സമരം തീർക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ യോഗത്തിൽ വന്ന നിർദേശങ്ങളിൽ ചിലത് ധനവകുപ്പ് എതിർത്തതിനാൽ ബുധനാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിലും അജണ്ടക്ക് പുറത്തുള്ള വിഷയമായി ഇത് ചർച്ചക്ക് വന്നേക്കും.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷം നടക്കുന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടിയിലെയും മുന്നണിയിലെയും തർക്കങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പ്രതികരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ‘എ’ വിട്ട് കെ.സിയുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഷാഫി പറമ്പിൽ ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിലെ അതൃപ്തി അറിയിക്കാൻ വീണ്ടും ‘എ’ ഗ്രൂപ്പ് വേഷത്തിൽ ഡൽഹിയിലെത്തിയതിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ രംഗത്തെത്തിയതാണ് പുതിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് വഴിമാറിയത്. പിന്നാലെ ഉണ്ണിത്താന്റെ പരാമർശങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ ഉമ്മനും മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജെ.എസ്. അഖിലും രംഗത്തെത്തി. പരസ്യ വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കെ.പി.സി.സിയും ഹൈകമാൻഡും നേതാക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.