കുമ്പളം ടോൾ പ്ലാസയിൽ വീണ്ടും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ അക്രമംtext_fields
കുമ്പളം: കുമ്പളം ടോൾ പ്ലാസയിൽ വീണ്ടും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ അക്രമം. ടോൾ എടുക്കാതെ ജീവനക്കാരെ ചീത്ത വിളിച്ച് ടോൾ ബൂം ബാരിയർ തകർത്ത് ബസ് കടന്നു പോയി. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോടെ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. അരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന 'ആദ്യൻ' എന്ന ബസിലെ ജീവനക്കാരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്.
8–ാം നമ്പർ ബൂത്തിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാരിയറാണ് ബസ് ഇടിച്ചു തകർത്തത്. ഇതേ ബസിലെ ഡ്രൈവർ മുമ്പും മോശമായി പെരുമാറുകയും തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരനെ ബസ് കയറ്റി കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല.
ടോൾ പ്ലാസക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടം ഈടാക്കുക, വധഭീഷണി മുഴക്കിയ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് മതിയായ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ടോൾ പ്ലാസ മാനേജർ പനങ്ങാട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.