ബസ് കൺസെഷൻ: വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണം; ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി ഫ്രറ്റേണിറ്റി

ബസ് കൺസെഷൻ: വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണം; ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി ഫ്രറ്റേണിറ്റിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ബസ് കൺസെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ് നേതാക്കൾ ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണിന് നിവേദനം നൽകി.
അമിത ചാർജ് വ്യാപകമായി ഈടാക്കുന്നതിലും അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നതിലും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ മാത്രമായി പ്രത്യേക പരാതിപരിഹാര സംവിധാനവും ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുംഉണ്ടാക്കണം. നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിത്യേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിലടക്കം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ കൂടുതൽ റൂട്ടുകളിൽ കൺസെഷൻ അനുവദിക്കണം.
വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്ര ക്ലേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായി വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നും ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ് നേതാക്കൾ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാസിത് ബാനൂർ, വൈസ് പ്രസിഡൻറുമാരായ അമീൻ റിയാസ്, കെ.എം. സാബിർ അഹ്സൻ, മറ്റ് നേതാക്കളായ ആഷിഖ് നിസാർ, ലമീഹ്, ബാസിം എന്നിവർ നിവേദക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
ബസ് കൺസെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ് നേതാക്കൾ ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണിന് നിവേദനം നൽകുന്നു