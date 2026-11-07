സോനുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഇനി ആറുപേർക്ക് പുതുജീവനേകുംtext_fields
തിരുവല്ല: മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച യുവാവിന്റെ അവയവങ്ങളിലൂടെ ഇനി ആറുപേർ ജീവിക്കും. ചെങ്ങന്നൂർ പുലിയൂർ കുറ്റിമല കിഴക്കേതിൽ സോനു തോമസിന്റെ (32) അവയവങ്ങളാണ് ആറുപേർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നത്.
നേത്രപടലങ്ങൾ, കിഡ്നികൾ, ഹൃദയ വാൽവ് എന്നിവയാണ് ദാനം ചെയ്തത്. കിഡ്നികളിൽ ഒന്ന് സോനു ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഒരു രോഗിക്കും മറ്റൊന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിക്കും നൽകും. ഹൃദയ വാൽവുകൾ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്കാണ് നൽകുന്നത്. നേത്രപടലങ്ങൾ ചൈതന്യ ഐ.ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ട് രോഗികൾക്കായി നൽകും.
വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ച ആറു മണിയോടെ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചു. അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ വിദഗ്ധ സംഘവും എത്തിയിരുന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഏകോപനത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്ത അവയവങ്ങൾ സുരക്ഷിത പെട്ടികളിലാക്കി ഉച്ചയോടെ പൊലീസ് അകമ്പടിയിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെ നടന്നുപോകവേ പേരിശ്ശേരിയിൽവെച്ച് സോനു റോഡിൽ തലയടിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു. തലയുടെ പിൻവശത്ത് മാരകമായി പരിക്കേറ്റ സോനുവിനെ ഉടൻ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നില വഷളായതിനെ തുടർന്നാണ് അബോധാവസ്ഥയിലായ നിലയിൽ തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സോനുവിന്റെ മസ്തിഷ്ക മരണം വ്യാഴാഴ്ചയോടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്നാണ് അവയവദാനത്തിനുള്ള സന്നദ്ധത ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക അവയവദാന ഏജൻസിയായ കെ-സോട്ടോ വഴിയാണ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.