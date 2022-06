'കറുപ്പും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും': അരങ്ങേറുന്നത് നാട്ടിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ പൊളിടിക്സ് എന്ന് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നാട്ടിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ പൊളിടിക്സ് ആണെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ. പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം അടിച്ചമർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളാകട്ടെ ഇടതുപക്ഷ ബന്ധുക്കളാണ്. സാധാരണ സ്വതന്ത്രരായി അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ പൊലീസ് ഭീകരത കൂടിവരുന്ന ഇക്കാലത്ത് നിശബ്ദരാകുന്നത് നല്ല ലക്ഷണമല്ലെന്നും കൽപ്പറ്റ 'മാധ്യമം ഓൺലൈ'നോട് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് മാത്രം മതി. എങ്ങനെയും അധികാരം നിലനിർത്തണമെന്ന മോഹമായി. അവർക്ക് ഇന്ന് ആദർശമൊന്നുമില്ല. ഇ.എം.എസിനുശേഷം പാർട്ടിയെ സൈദ്ധാന്തികമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വമില്ല. ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി എന്തു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയാറാണ്. മറുഭാഗത്ത് കോർപറേറ്റ് താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ധാരണയും പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഇ.പി ജയരാജാനുമില്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുതരം നാടൻ പൊളിടിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പി. രാജീവൊക്കെ ഇവരുടെ നല്ല ശിഷ്യന്മാരാണ്. അവർ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. തൃക്കാരക്കരയിൽ ഡോ. ജോ ജോസഫിനെ സ്ഥാനാർഥിയക്കിയത് തന്നെ ഇടതിന്റെ അപചയമാണ്. കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പിക്കാർക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ വോയ്സ് ഇല്ല. അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ ആർ.എസ്.എസുകാരുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പിണറായി വിജയനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് ഉള്ളിൽ വലിയ ഭയമുണ്ട്. കേസൊക്കെ വന്നാൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നാണ് അവരുടെ ഭയം. ബി.ജെ.പിക്ക് പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. ബി.ജെ.പിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ മുഖ്യ എതിരാളിയല്ലല്ലോ സി.പി.എം. പാർട്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാനങ്ങൾ പൊതുവിൽ കൊള്ളസ്ഥാപനങ്ങളായി മാറുന്നു. അത് പാർട്ടിയുടെ ബലമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. പാർട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് നീതിരഹിതമായ പാതയിലൂടെയാണ്. പാർട്ടിക്ക് അധികാരം കൈയിലിരുന്നാൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സച്ചിദാനന്ദനെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ സി.പി.എമ്മുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിലും പ്രതികരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കക്ഷത്തിലാണ്. സച്ചിദാന്ദനെ പോലുള്ളവർക്ക് നിരന്തരം വേദികൾ വേണം. പല പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കണം. എഴുത്തുകാരന് പിന്നിൽ പാർട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേദി ലഭിക്കില്ല. നീതിയുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് എതിർക്കുന്ന എഴുത്തുകാർക്ക് ഇടതുപക്ഷം വേദി നൽകില്ല. എഴുത്തുകാർക്ക് നിഷ്പക്ഷനായി നിൽക്കാനാവില്ല. സെലക്ടീവായി സത്യം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് സുനിൽ പി. ഇളയിടം. ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം വേദികൾ ലഭിക്കുന്നു. പൊതുവായി മിണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കു. കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഇന്ന് ബന്ധുക്കളായതിനാൽ ഇടതുഭരണകാലത്ത് പൊലീസ് എന്തുചെയ്താലും എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തരും ശബ്ദിക്കില്ല. ഇത് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന രോഗമാണെന്നും കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി.

Blackness and freedom of movement’: Kalpetta Narayanan calls it the politics of local elders