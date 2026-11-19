പക്ഷിപ്പനി: ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 18,620 വളർത്തുപക്ഷികളെ കൊന്നുtext_fields
ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ 18,620 വളർത്തുപക്ഷികളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു. അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത്, ചെന്നിത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ രോഗം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് വളർത്തുപക്ഷികളെ ശാസ്ത്രീയമായി കൊന്നൊടുക്കൽ (കള്ളിങ്) നടത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രോഗബാധിത മേഖലയിൽ കൊന്നൊടുക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടായി. ഇത് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു. തൃപ്പെരുന്തുറ-ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്തുകളിലും സമാന സംഭവങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും വൈകീട്ട് തീയിട്ട് കൊന്നുനശിപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയായി.
പി.പി കിറ്റടക്കം ധരിച്ച് എട്ട് ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞുള്ള ദ്രുതകർമസേനാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ അൽപം വൈകിയാണ് കള്ളിങ് പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ചത്. അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം 7331 പക്ഷികളെയും ചെന്നിത്തല പഞ്ചായത്തിൽ 11,289 വളർത്തുപക്ഷികളെയുമാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്. ചെന്നിത്തലയിൽ 28,000 മുട്ടയും നശിപ്പിച്ചു.
ഒരോ ദ്രുതകർമസേനയിലും ഒരു ഡോക്ടർ, രണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, രണ്ട് അറ്റൻഡർമാർ എന്നിവരും നാല് തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം, പൊലീസ്, റവന്യൂ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ രോഗനിയന്ത്രണ നടപടികളിൽ പങ്കാളികളായി. അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 11ാം വാർഡിലെ ഫാമിലെ കാടകളിലും കോഴികളിലും ചെന്നിത്തല ഒന്നാംവാർഡിലെ ഫാമിലെ താറാവുകളിലും കോഴികളിലുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഭോപാലിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അനിമൽ ഡിസീസസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പക്ഷിപ്പനി പടർത്തുന്ന ടൈപ്പ് എ ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകളെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നത് ദേശാടനപ്പക്ഷികളാണെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഈ വൈറസുകൾ പടർത്തുന്ന ഹൈലി പതോജനിക് ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസയാണ് (എച്ച്.പി.എ.ഐ) ഇത്തവണയും വ്യാപിച്ചത്. ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ ഇവിടത്തെ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലൂടെ വൈറസ് തദ്ദേശീയ പക്ഷികളിലേക്കും എത്തുകയാണെന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം.
വിപണനവും കടത്തലും നിരോധിച്ചു
ആലപ്പുഴ: പക്ഷിപ്പനി രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള നിരീക്ഷണ മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കോഴി, താറാവ്, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയുടെ വിപണനവും കടത്തലും നിരോധിച്ചതായി ജില്ല കലക്ടർ അറിയിച്ചു. വളർത്തുപക്ഷികളെ കൊന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെയാണ് നിരോധനം. ഇതനുസരിച്ച് താറാവ്, കോഴി, കാട, മറ്റ് വളർത്തുപക്ഷികൾ, ഇവയുടെ മുട്ട, ഇറച്ചി, കാഷ്ഠം, മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിൽപയും കടത്തലും കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ (രോഗബാധിത മേഖല) പക്ഷികളെ കൊന്നുനശിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയായി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നതും നിരോധിച്ചു. നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ല മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫിസർ, ജില്ല വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ, ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി, ആർ.ടി.ഒ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജോയന്റ് ഡയറക്ടർ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് കമീഷണർ എന്നിവർക്ക് ജില്ല കലക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. പൊതുജനങ്ങളും വ്യാപാരികളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് പൂർണമായും സഹകരിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു.
നിരീക്ഷണ മേഖലകൾ
ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ വാർഡുകൾ: ബീച്ച്, കുതിരപ്പന്തി, മുല്ലാത്തുവളപ്പ്, തിരുവമ്പാടി, പഴവീട്, പള്ളാത്തുരുത്തി, വാടയ്ക്കൽ, ഗുരുമന്ദിരം, ഇരവുകാട്, ഹൗസിംഗ് കോളനി, കൈതവന, സനാതനപുരം, കളർകോട്. മറ്റ് നഗരസഭകൾ: ഹരിപ്പാട്, മാവേലിക്കര.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ: അമ്പലപ്പുഴ സൗത്ത്, അമ്പലപ്പുഴ നോർത്ത്, പുന്നപ്ര സൗത്ത്, പുന്നപ്ര നോർത്ത്, പുറക്കാട്, കൈനകരി, ചമ്പക്കുളം, രാമങ്കരി, വെളിയനാട്, പുളിങ്കുന്ന്, നെടുമുടി, തലവടി, പാണ്ടനാട്, എടത്വ, തകഴി, ബുധനൂർ, പത്തിയൂർ, കരുവാറ്റ, കുമാരപുരം, കാർത്തികപ്പള്ളി, ചിങ്ങോലി, വീയപുരം, പള്ളിപ്പാട്, മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര, തഴക്കര, ചെറിയനാട്, പുലിയൂർ, ചെറുതന, ആറാട്ടുപുഴ, ചെട്ടികുളങ്ങര, ചെന്നിത്തല, മാന്നാർ, നിരണം, കടപ്ര, നെടുമ്പ്രം, പുളിക്കീഴ് (അവസാന നാല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ്).
നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ എസ്.ഒ.പി നടപ്പാക്കണം -പൗൾട്രി ഫെഡറേഷൻ
ആലപ്പുഴ: പക്ഷിപ്പനി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപറേറ്റിങ് പ്രൊസീജർ (എസ്.ഒ.പി) നടപ്പാക്കാൻ ജില്ല മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് ജില്ല ഭരണകൂടം ഫെഡറേഷൻ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപം നൽകണമെന്ന് ഓൾ കേരള പൗൾട്രി ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി തുടർച്ചയായി ആലപ്പുഴയിൽ പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ പൗൾട്രി മേഖലക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. ഇതിനൊപ്പം സമ്പദ്ഘടനയെയും ഭക്ഷ്യമേഖലയെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
പക്ഷിപ്പനി ക്രിസ്തുമസ്, ന്യൂ ഇയർ വിപണിയെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ കർഷകർക്ക് മോണിറ്റോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.കെ. നസീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.