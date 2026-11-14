കൊല്ലത്ത് കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഭിക്ഷാടകനെ അര കിലോമീറ്ററിലധികം വലിച്ചിഴച്ചു; ദാരുണാന്ത്യം

കൊല്ലത്ത് കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ഭിക്ഷാടകനെ അര കിലോമീറ്ററിലധികം വലിച്ചിഴച്ചു; ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
കരുനാഗപ്പള്ളി: ദേശീയപാതയിൽ കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടും നിർത്താതെ അര കിലോമീറ്ററിലധികം റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയതിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഭിക്ഷാടകൻ മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച കുലശേഖരപുരം കടത്തൂർ മുറിയിൽ പുതുക്കാട്ട് പടീറ്റതിൽ ഷാജഹാനെ (58) കരുനാഗപ്പള്ളി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10ഓടെ ദേശീയപാതയിൽ വവ്വാക്കാവ് പുലിയൻകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം.
കരുനാഗപ്പള്ളി ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന കാർ ദേശീയപാതയിലൂടെ തിരിയുമ്പോഴാണ് ഭിക്ഷാടകൻ കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയത്. എന്നാൽ കാർ നിർത്താതെ മുന്നോട്ടുപോവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബൈറോഡിൽ ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ് ശരീരവും വസ്ത്രവും പൂർണമായും രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കാശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മരിച്ചയാളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
കരുനാഗപ്പള്ളി ടൗണിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭിക്ഷാടകനാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മൃതദേഹം വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി പൊലീസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും പരിശോധന നടത്തി. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് കരുനാഗപ്പള്ളി സി.ഐ ജി. ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.