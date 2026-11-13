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Madhyamam
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    സ്റ്റാർ പദവിയില്ലാത്ത ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കും

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    സ്റ്റാർ പദവിയില്ലാത്ത ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കും
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്റ്റാ​ർ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കും. 32 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ക്ഷ​ത്ര പ​ദ​വി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഈ ​ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കും. ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പു​തു​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത് 299 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 226 എ​ണ്ണം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    റീ​ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ 140 എ​ണ്ണ​ത്തി​നാ​ണ്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 32 ബാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ച്ച​ത്. എ​ട്ടു​ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​ത​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. 38 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​യ​തി​ക​ൾ നി​ശ്​​ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി അ​ധി​ക സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി എം. ​ലി​ജു​വി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ന​ക്ഷ​ത്ര പ​ദ​വി​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​ത്ത 32 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ദ​വി നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ ബാ​റു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മാ​ർ​ച്ച് 30 വ​രെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക.

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    News Summary - Bar licenses of hotels without star status will be revoked
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