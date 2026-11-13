സ്റ്റാർ പദവിയില്ലാത്ത ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കും

സ്റ്റാർ പദവിയില്ലാത്ത ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്റ്റാർ പദവി ലഭിക്കാത്ത ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈകോടതിയെ അറിയിക്കും. 32 ഹോട്ടലുകൾക്ക് നക്ഷത്ര പദവി നിഷേധിച്ചതോടെ ഈ ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുതുക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയത് 299 ഹോട്ടലുകളാണ്. ഇതിൽ 226 എണ്ണം പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി.
റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയത് 140 എണ്ണത്തിനാണ്. പരിശോധനയിൽ 32 ബാറുകൾക്കാണ് അപേക്ഷ നിരസിച്ചത്. എട്ടു ഹോട്ടലുകളിൽ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തി. രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അപാകതകളും കണ്ടെത്തി. 38 ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ തീയതികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി അധിക സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
നക്ഷത്ര പദവിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും പരിശോധനയിൽ യോഗ്യത നേടാത്ത 32 ഹോട്ടലുകൾക്ക് പദവി നിഷേധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. എന്നാൽ, ഈ ഹോട്ടലുകളിലെ ബാറുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് 30 വരെയാണ് നിലവിൽ ബാർ ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നക്ഷത്ര പദവി ലഭിക്കാത്ത ഹോട്ടലുകളുടെ ബാർ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് ഹൈകോടതിയെ അറിയിക്കുക.