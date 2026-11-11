ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാതെ ബാർ ലൈസൻസ്; ഇരുസർക്കാറിന്റെയും നടപടികളിൽ ‘അഴിമതി ഗന്ധം’text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയ ഇടതുസർക്കാറിന്റെയും അതിനെ അനുകൂലിച്ച യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്റെയും നടപടികളിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് സംശയം. കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന വൈകുന്നതിനാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയത്.
കഴിഞ്ഞസർക്കാറിന്റെ നിലപാട് ശരിവെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതും. എന്നാൽ, പരിശോധന വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ബാറുടമകൾ തന്നെയാണെന്നും തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞവർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് രേഖാമൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെന്ന് രേഖകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നു. കോവിഡിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധനകൾ വൈകിയിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധന ഇല്ലാതെ ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാൻ ഇളവും നൽകി. തുടർന്ന് അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് കള്ളക്കളി. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ അതിനനുസൃതമായ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കണം.
അതൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് പല ഹോട്ടലുകളും ബാർ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിച്ചത്. നടപടികൾ പാലിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ 200ഓളം ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തെന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യോഗ്യത നേടാത്ത ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയ വിഷയത്തിൽ ഇരുസർക്കാറുകളുടെയും വാദങ്ങൾ കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് പൂർണമായും തള്ളുകയാണ്.
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 120 ബാറുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധനയാണ് പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇതിൽ 81 ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലും പരിശോധന നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് സംസ്ഥാന ടൂറിസം സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റസ്റ്റാറന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണെന്നും കേന്ദ്ര ടൂറിസം റീജനൽ ഡയറക്ടർ ഹൈകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഫോർ സ്റ്റാർ, ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളുടെ പരിശോധനയാണ് കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കമ്മിറ്റി നടത്തേണ്ടതെന്നും അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബാർ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണെന്നിരിക്കെ ഉത്തരവ് പോലും ഇറക്കാതെയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഇത് മറികടന്ന് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയത്. ഇത് ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്ന് 2024ൽ സി.എ.ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
145 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കി നൽകിയെന്നും അതിൽ എട്ടെണ്ണം തുടർച്ചയായി നാല്വർഷമായും പത്തെണ്ണം മൂന്ന് വർഷമായും ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നുണ്ടെന്നും സി.എ.ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതേ രീതിയിലാണ് ഈവർഷം ആരംഭത്തിലും ബാറുകൾക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കിനൽകിയതെന്നും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.