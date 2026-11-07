വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പലഹാര നിർമാണം; ലൈസൻസും ഹെൽത്ത് കാർഡും ഇല്ല, ബേക്കറി അടപ്പിച്ചു

വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പലഹാര നിർമാണം; ലൈസൻസും ഹെൽത്ത് കാർഡും ഇല്ല, ബേക്കറി അടപ്പിച്ചുtext_fields
വടകര: വടകരയിലെ ബേക്കറിയിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പലഹാരങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് അടച്ചു പൂട്ടാൻ ആരോഗ്യവിഭാഗം നിർദേശം നൽകി. പ്രദേശത്ത് വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണശാലകളിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തിയത്. പുതിയ സ്റ്റാൻഡിലെ ബേക്കറിയിൽ പലഹാര നിർമാണ ശാലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പലഹാരങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്.
പൊതുജനാരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഇല്ലാതെയാണ് സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും പകർച്ച വ്യാധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ബേക്കറി അടച്ചു പൂട്ടാൻ ആരോഗ്യവിഭാഗം നിർദേശം നൽകി. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇല്ലാതെയും ബേക്കറി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്താതെയുമാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചത്. നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും അപ്പക്കൂടിന്റെ സമീപം കൊതുക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളതായും പഴക്കമുള്ള അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ആരോഗ്യവിഭാഗം കണ്ടെത്തി.
ഓർക്കാട്ടേരി സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സുരേന്ദ്രൻ കല്ലേരി, ചോറോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എ.പി. സുനിൽ പള്ളിക്കര എന്നിവരാണ് പരിശോധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. കെ.ജി. ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു.
രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് വയറിളക്ക രോഗങ്ങളെന്ന് ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥിക്ക് ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നന്നായി തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക, യാതൊരു കാരണവശാലും തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളം കലർത്തി ഉപയോഗിക്കരുത്. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.