സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ അനധികൃത അധ്യാപക നിയമനം; സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാതെ നിയമിച്ചത് 19 അധ്യാപകരെtext_fields
കാലടി: ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വകലാശാലയില് സര്ക്കാര് അംഗീകാരമില്ലാതെ 19 അധ്യാപക നിയമനങ്ങള് നടത്തിയതായി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട്. നിയമനം നേടിയവരില് മുന് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യയും ഉള്പ്പെടുന്നതായി ആരോപണം. സര്വകലാശാല 2021ല് നിയമിച്ച 19 അധ്യാപകർക്ക് സര്ക്കാര് അംഗീകാരമില്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെ സര്ക്കാരിന്റെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം സർവകലാശാലയ്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കി. സര്ക്കാര് നിര്ദേശപ്രകാരമുള്ള റോസ്റ്റര് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല അധ്യാപക നിയമനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ഡോ. ധർമരാജ് അഡാട്ട് വൈസ് ചാന്സലറായിരുന്ന കാലത്താണ് നിയമനങ്ങള് നടന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് തിരിമറി നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് എം. ബി. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ ആര്. നിനിതയുടെ നിയമനം മുമ്പ് വിവാദമായിരുന്നു.
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിച്ചാണ് നിയമനം നല്കിയതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. റോസ്റ്റര് പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാര്, എസ്. സി, / എസ്. ടി വിഭാഗത്തിപ്പെട്ടവര് എന്നിവര്ക്ക് നിയമനം നല്കിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള് ഹാജരാക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം സർവകലാശാലയ്ക്ക് കത്ത് നല്കിയിരുന്നു. 2019ലെ 177, 178 സിന്ഡിക്കേറ്റ് മിനിറ്റ്സുകളില് വൈസ് ചാന്സലര് പല വകുപ്പുകളിലെയും അധ്യാപക ഒഴിവുകള് പരസ്പരം മാറ്റി മറിച്ചതായും ഇതിന് സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗം അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധനയില് വ്യക്തമായി.
2018ലെ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം മൂന്ന് അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസര്മാരെയും 16 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസര്മാരെയുമാണ് സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ പഠന വിഭാഗങ്ങളില് ഡോ. ധർമരാജ് അടാട്ട് നിയമിച്ചത്. 2021 മുതല് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഉണ്ടായ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടര്ന്ന് പെന്ഷന് അനൂകൂല്യങ്ങള് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സര്ക്കാര് അംഗീകാരമില്ലാതെ സംസ്കൃത സര്വ്വകലാശാലയില് നിയമിച്ച 19 അധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ആര്.എസ്. ശശികുമാര് വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. സിസ തോമസിന് പരാതി നല്കി.